"Шатался и задыхался": Путин отменяет визиты, СМИ пишут о проблемах со здоровьем

Президент страны-агрессора Владимир Путин неожиданно отменил ранее планировавшийся визит в Нижний Тагил на танковый завод.
При этом к визиту Путина тщательно готовились. Дороги по его предполагаемому маршруту вычистили, а движение по городу было ограничено, пишет британская The Sun.
Это уже не первое публичное мероприятие с его участием, которое было отменено за последнее время, напоминает издание.
Отмечается, что отмена визита Путина подпитывает слухи о его проблемах со здоровьем и предполагаемых угрозах безопасности.
"Он выглядел нервным, шатался и иногда задыхался. Было высказано предположение, что он может страдать от рака желудка или даже от болезни Паркинсона. Безумного Влада видели накрытым плотным одеялом во время парада, а на прошлой неделе он раскачивался и невнятно разговаривал, держа бокал шампанского", — добавляет издание.
Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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