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"Не военными данными" : в МИД объяснили, чем Суровикин отличается от других генералов Путина

26 декабря 2022, 07:30
У Суровикина, в частности, более жесткий стиль ведения войны и меньше эмпатии.
Сергей Суровикин, Вадим Денисенко
В МИД объяснили, чем Суровикин отличается от других генералов Путина/ whatisyournameinsider.com, УНИАН

Командующий группы войск страны-агрессора РФ в Украине генерал Сергей Суровикин глобально не отличается от своих российских коллег ни военными навыками, ни личными качествами. Однако есть несколько особенностей, которые выделяют его и могут влиять на стиль ведения войны против Украины.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в интервью "Укринформу". Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию издания The Telegraph, которое писало, якобы Суровикин является опасным противником для украинцев.

Денисенко сказал, что "The Telegraph явно переоценивает роль Суровикина и его возможности". По его словам, этот российский командующий В целом не лучше и не хуже тех генералов страны-агрессора РФ, которые прошли через Сирию.

"Единственное, что его отличает от них всех – это то, что он дважды руководил сирийской кампанией. А там в среднем каждые 7-8 месяцев был новый генерал", – сказал Денисенко.

Еще одна черта, которая может отличать Суровикина от остальных генералов РФ – он может быть жестче и иметь еще меньше эмпатии, чем все остальные российские генералы. Однако он не отличается от других военными данными, говорит советник главы МВД.

Ранее главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что считает командующего российским оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина типичным держимордой – как командир времен печально известного российского царя Петра I. Такой чисто российский подход управления солдатами страхом и насилием не работает в украинской армии, отметил Залужный.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны отмечали, что хозяин Кремля Владимир Путин повысил командующего российскими войсками на Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

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