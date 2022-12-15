"Обычный держиморда времен Петра I": Залужный на все корки распек оккупанта Суровикина

Главком украинской армии Валерий Залужный рассказал, что считает, что командующий российским оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин типичный держиморда − командир времен печально известного русского царя Петра І. Такое мнение Залужный высказал в интервью изданию The Economist.
"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", − сказал он.
По словам главкома Залужного, в ВСУ все иначе. И порой 21-летние лейтенанты сурово командуют мужчинами, которые в возрасте от 50 до 60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в ВСУ не выйдет.
"Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным - это значит оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую", − подытожил он.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с представителем объединенного комитета начальников штаба США генералом Марком Милли заявил - украинские военные ни при каких условиях не примут компромиссных решений и не остановятся на своем пути к освобождению всех украинских территорий.
Украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя исполнительницы ‒ Яна Шемаева) выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду".
Исполнительница спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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