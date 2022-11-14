Будут контрнаступать до последнего: ВСУ не согласятся на любые компромиссы - Залужный

Украинские военные не согласятся на компромиссы / Коллаж фото Facebook Залужный, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ни при каких условиях не примут компромиссных решений и не остановятся на своем пути к освобождению всех украинских территорий. Об этом заявил главнокомандующих ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с представителем объединенного комитета начальников штаба США генералом Марком Милли.

"Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях ... Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории", - заявил Залужный.

Что происходит на фронте

Залужный заявил, что украинские военные продолжают свое контрнаступление на Харьковском направлении, их не может остановить даже "яростное сопротивление оккупантов".

"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Писки-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", - сказал Залужный.

На Херсонском направлении ВСУ работают над стабилизацией ситуации и укреплением рубежей обороны.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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