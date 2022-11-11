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"Нет пространства для компромисса": война в Украине может закончиться без соглашения с РФ - Горбач

11 ноября 2022, 03:50

На данном этапе войны переговоры с Россией невозможны.

Горбач, Украина, Россия
Война в Украине может закончиться без переговоров и договора / Коллаж фото УНИАН, Главред

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, находится на такой стадии, что никакой компромисс сейчас невозможен. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Целью России является уничтожение Украины, целью Украины - ее сохранение. Как здесь найти компромисс? Здесь вспоминается фраза премьер-министра Израиля Голды Меир: "Мы хотим жить. Враги желают видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много места для компромисса". Так и сейчас", - сказал Владимир Горбач.

Он также отметил, что война может закончиться и без подписания каких-то договоров во время переговоров, как это было между Японией и Россией.

"В войне между Японией и Россией, где до сих пор не существует договора, хотя война завершилась более 70 лет назад. Отношения между странами есть, а договора нет. Так же может быть и у нас. Я не думаю, что так долго будет существовать Российская Федерация, но по крайней мере у нас не должно быть идеи-фикс про обязательное мирное соглашение с Россией", - добавил аналитик.

Горбач напомнил, что Россия - страна, которая "не соблюдает договоры". Задачей Украины является восстановление физического контроля над украинскими землями.

Аналитик считает возможным продолжение переговоров лишь по гуманитарным вопросам - обмен заложниками, пленными, зерновой коридор.

"Русские не допускали даже мысли о том, что могут потерпеть поражение в этой войне, но теперь есть над чем задуматься и решить для себя, как быть в этой ситуации. Они включили оккупированные территории в состав РФ на уровне Конституции. А как они будут исходить из этого, если физически их не будут контролировать? Снова менять Конституцию или руководство государства, или вообще формат существования России - распускать Российскую Федерацию на отдельные субъекты и вообще снимать эту проблему? То есть я не вижу здесь пространства для компромисса", - сказал Горбач.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.

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