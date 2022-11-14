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Суровикин получил новую задачу от Путина после отступления из Херсона - ISW

14 ноября 2022, 06:46

Российские наступательные операции будут активизироваться в ближайшие недели в Донецкой области по мере прибытия военнослужащих, выведенных из Херсона.

Сергей Суровикин
Сергей Суровикин получил задание захватить всю Донецкую область / Фото whatisyournameinsider.com

Хозяин Кремля Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Решение Путина объясняется возросшей интенсивностью российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара.

Эксперты ISW считают, что российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона.

По их мнению, украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении. Киеву, скорее всего, придется привлекать войска для защиты от новых наступлений росийских оккупантов.

При этом эксперты считают, что россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении. В ISW не исключают, что со временем оккупанты смогут захватить Бахмут, но огромной ценой.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, наемников ЧВК "Вагнера", формирования БАРС (Российский добровольческий резерв - ред.), кадыровцев и добровольческие батальоны.

"Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера", - считают аналитики.

Крайне маловероятно, что Суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Тем более что он даже не тратит время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку. Силы РФ, сосредоточенные на Донбассе, скорее всего, принесут некоторый выигрыш за счет одной только численности, но украинские защитники, вероятно, заставят оккупантов остановиться в исходных точках.

В то же время, эксперты ISW отмечают, что Украина вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций.

Украинские силы продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться еще больших результатов, если они будут подкреплены войсками из западной части Херсона.

Тем временем россияне также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ продвигаются вперед, и нет никаких оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо экипированные и морально скованные российские резервисты будут в состоянии остановить продвижение украинских войск, воодушевленных своими победами, резюмируют в ISW.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что левобережную часть Херсонской области нужно освобождать вдоль Днепра и готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Причем прогнозы давать довольно сложно.

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