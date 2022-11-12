"Форсировать Днепр не будем": эксперт спрогнозировал, как ВСУ будут освобождать левобережье Херсонщины

Нужно готовить группировку войск для прорыва лини фронта, считает Жданов / Фото 10-я горно-штрмовая бригада, УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что левобережную часть Херсонской области нужно освобождать вдоль Днепра и готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Причем прогнозы давать довольно сложно.

"Форсировать Днепр мы не будем – нас там просто утопят. Поэтому, если освобождать левобережную часть Херсонской области вместе с Запорожской областью, то только вдоль Днепра. А это значит, что нужно готовить группировку войск для прорыва линии фронта в районе Запорожья. Другого пути нет. С правого берега Днепра можно будет только поддержать огнем", - сказал Жданов в интервью Главреду.

При этом он добавил, что освобождение правобережья Херсонщины "случится не завтра, и не послезавтра".

Напомним, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал, что Вооруженные Силы Украины работали над освобождением Херсона от российских оккупантов еще с весны. Правобережную часть области деоккупировали в несколько этапов, поэтому не стоит воспринимать текущие события в Херсоне как что-то слишком быстрое.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон.

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