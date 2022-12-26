glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

26 декабря 2022, 07:47
Указ о назначении Олеси Илащук послом Украины Владимир Зеленский подписал 23 декабря. Она уже участвовала в общем совещании послов Украины.

Олеся Илащук
Олеся Илащук / Фото из открытых источников

Послом Украины в Болгарии назначили Олесю Илащук, у которой нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. До сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Указ о назначении Илащук послом Украины Владимир Зеленский подписал 23 декабря.

Илащук уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, Европейской правде подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Олеся Илащук - что о ней известно

Биография нового Украины в Болгарии пока не обнародована, однако некоторую информацию можно узнать на ее страницах в соцсети Facebook.

Один из профилей длительное время не обновляется. Там Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. Также отмечается, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

Олеся Илащук
Олеся Илащук / Фото Facebook

В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, Илащук позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". На Facebook-странице говорится, что она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Кроме того, указано, что Илащук училась в ВОППГП "Украинский Гештальт Институт", изучала курс МВА в Бизнес-школе МИМ.

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

Согласно данным Youcontrol, с 2010 по 2015 год новоназначенная посол занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма". До октября 2021 года она также была соучредительницей компании. Фирма "Джемма" фигурировала по уголовному делу бывшего директора Калиновского рынка Ивана Рынжука в отношении обвинения в отмывании средств.

А после 2015 года по ноябрь 2016 года Олеся Илащук руководила ООО "ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД", которое занималось оптовой торговлей компьютеров и программным обеспечением.

Как сообщал Главред, российские оккупанты сменили "гауляйтера" во временно захваченном Мариуполе. Теперь им "назначен" экс-мэр Иркутска и Якутска и первый вице-премьер правительства Республика Саха (Якутия) Дмитрий Бердников.

На днях в Херсонской области взорвали автомобиль вместе с "гауляйтером" оккупированной Любимовки Каховского района Андреем Штепой.

Другие новости:

посол дипломат новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:59

С Новым годом кролика: красивые открытки-поздравления с 2023

07:47

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

07:30

"Не военными данными" : в МИД объяснили, чем Суровикин отличается от других генералов ПутинаВидео

07:30

Гороскоп на январь 2023 года: у кого Венера, Меркурий и Марс заберут силы, а кому Солнце поможет

06:53

"Бавовна" в России: на стратегическом аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывыВидео

Реклама
06:47

Путин хочет уничтожить системы Patriot в Украине иранскими ракетами и дронами – ForbesВидео

06:01

Макрон стал политическим сумасбродоммнение

05:20

Украину ждет аномальная погода перед Новым годом: синоптик дал прогноз на 1 январяВидео

04:00

Как правильно приготовить самый вкусный растворимый кофе

03:20

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

03:00

"Вероятность наступления существует": эксперт объяснил, когда исчезнет угроза со стороны БеларусиВидео

02:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

02:02

"Годы берут свое": Волочкова чуть не убилась, садясь на шпагат

01:35

Как за 3 секунды узнать, что мясо испортилось: простые трюки на заметку хозяйкамВидео

00:51

Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушатьВидео

00:07

"Война не закончится в марте": генерал ВСУ призвал готовиться к затяжному противостоянию РФ

25 декабря, воскресенье
23:25

Цинизм поражает: Иран заявил, что его дроны являются "крайне эффективными" в войне РФ против УкраиныВидео

22:50

ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов и уничтожили немало враговВидео

22:11

Комендантский час в новогоднюю ночь: как будут наказывать украинцевВидео

22:00

Что вам понравилось больше всего: тест по картинке расскажет о ближайшем будущем

Реклама
21:50

"Все необходимое оружие будет": Кулеба сделал громкое заявление относительно военной помощи УкраинеВидео

21:22

Россия попробует сделать последние дни перед Новым годом темными: Зеленский предупредил украинцевВидео

20:50

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

20:40

Китай цинично оправдал свою позицию по поводу войны в Украине и заявил об углублении связей с РФВидео

20:21

Оккупанты несут большие потери: Жданов рассказал, как россияне шарахаются от HIMARSВидео

20:10

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себяВидео

19:50

"Русь достойна самого лучшего": российская певица пожаловалась на войну в УкраинеВидео

19:30

Запах слабости: в чем главный просчет Путинамнение

19:26

Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФВидео

19:09

Никакой паузы зимой на войне не будет: в ВСУ заявили, что продолжат бить войска РФ на фронтеВидео

19:05

Король Чарльз в ярости выгнал из Букингемского дворца родного человекаВидео

18:30

"Чудо на Рождество": в Беларуси загорелся истребитель Миг-31К, который обстреливал УкраинуВидео

18:15

"Мирный диалог на условиях РФ": Москва на Западе двигает пропаганду о "переговорах" – СНБОВидео

17:48

Олег Жданов. Почему армия РФ никогда не будет сильнее армии НАТОВидеоблоги

17:23

Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозовВидео

17:11

Россия согнала свои войска на Донбасс и намерена наступать на Лиманском направлении – ВСУВидео

17:07

Деньги липнут магнитом: названы три женских имени, которые несут огромный успех и богатство

16:13

Война закончится осенью или к концу 2023-го, Украина выйдет к границам 1991-го года – РустамзадеВидео

15:59

"Совсем страх потеряла": Вайкуле обратилась к россиянам, они в истерикеВидео

15:49

"Очень рискованный период": астролог назвал дату ракетной атаки по Украине до Нового годаВидео

Реклама
15:11

Выклянчил дроны: стало известно, как именно Путин смог подкупить ИранВидео

14:39

"Мы готовы договариваться со всеми": Путин резко заговорил о готовности к переговорамВидео

14:36

"Россия не хочет переговоров, дело идет к трибуналу": Подоляк разнес Путина и его пропагандуВидео

13:44

Войска РФ потеряли в Бахмуте тысячи солдат, но по-прежнему стремятся взять весь Донбасс – ГайдайВидео

13:30

Сало в рассоле: невероятный рецепт – как вкусно засолить салоВидео

13:26

Вместо Лады - прицеп дров: семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине

13:20

Швалев уехал в пакете: ВСУ ликвидировали начальника российских разведчиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

12:51

Путин в истерике обвинил Запад в "растаскивании России" и цинично объяснил нападение на УкраинуВидео

12:42

Скабеева на "Голубом огоньке" опозорилась на всю Россию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять