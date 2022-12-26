Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

Указ о назначении Олеси Илащук послом Украины Владимир Зеленский подписал 23 декабря. Она уже участвовала в общем совещании послов Украины.

Олеся Илащук / Фото из открытых источников

Послом Украины в Болгарии назначили Олесю Илащук, у которой нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. До сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Указ о назначении Илащук послом Украины Владимир Зеленский подписал 23 декабря.

Илащук уже участвовала в общем совещании послов Украины, которое проходило 22-25 декабря в Киеве и Николаеве.

Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, Европейской правде подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Олеся Илащук - что о ней известно

Биография нового Украины в Болгарии пока не обнародована, однако некоторую информацию можно узнать на ее страницах в соцсети Facebook.

Один из профилей длительное время не обновляется. Там Илащук позиционируется в качестве специалиста по вопросам обработки драгоценных камней. Также отмечается, что она является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов - авторитетной организации, которая не является университетом или образовательным центром, однако все же предоставляет определенные образовательные услуги.

Олеся Илащук / Фото Facebook

В другом профиле, который активно обновлялся до последнего времени, Илащук позиционируется как "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". На Facebook-странице говорится, что она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Кроме того, указано, что Илащук училась в ВОППГП "Украинский Гештальт Институт", изучала курс МВА в Бизнес-школе МИМ.

Согласно данным Youcontrol, с 2010 по 2015 год новоназначенная посол занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма". До октября 2021 года она также была соучредительницей компании. Фирма "Джемма" фигурировала по уголовному делу бывшего директора Калиновского рынка Ивана Рынжука в отношении обвинения в отмывании средств.

А после 2015 года по ноябрь 2016 года Олеся Илащук руководила ООО "ДИДЖИТАЛ-ПК ЛТД", которое занималось оптовой торговлей компьютеров и программным обеспечением.

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