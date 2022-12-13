Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, а вот к западным политикам есть вопросы – Свитан

Некоторые западные политики транслируют нарративы Кремля, но демократия все равно заставляет их принимать решения, которое поддержит их народ.

Пентагон и НАТО готовы давать Украине больше оружия, отмечает военный эксперт Роман Свитан/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скрин

У Пентагона и НАТО есть готовность предоставлять Украине вооружение для защиты от страны-агрессора РФ в нужных объемах. Такая помощь постоянно предоставляется. Но "палки в колеса" в вопросе предоставления оружия могут вставлять западные политики.

Однако они зависят от своего народа, поэтому важно то, поддерживает ли Украину в борьбе против России народ того или иного государства. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в чате на Главреде.

"Есть вопросы к западным политикам, которых в последнее время болтает, как мусор в проруби. Но, тем не менее, западные политики зависят от своего народа – демократию там никто не отменял. Поэтому правильные месседжи, которые будут вбрасываться нашими политиками и СМИ в информационное пространство Америки и Европы, смогут сформировать у западных политиков правильное видение выхода из этой ситуации", – отмечает военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Он напомнил, что иногда некоторые западные политики озвучивали неприятные для нас, и в то же время выгодные Кремлю нарративы. Например, президент Франции Эммануэль Макрон, который предлагал "обсудить гарантии безопасности для России", или же советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, который говорил, что Украине дадут оружие "только для выхода на границы 24 февраля".

"Это моменты, которые уже потом приходится корректировать, в том числе механизмами прямой демократии и общением с народами стран-партнеров Украины", – говорит Свитан.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам-членам НАТО стоит нарастить производство оружия. Ведь если они не смогут помогать Украине оружием, наше государство не сможет так легко победить страну-агрессора РФ в войне.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наше государство уже скоро получит комплексы противоракетной обороны, современную западную бронетехнику и ракетные установки. Но сроки он не назвал.

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