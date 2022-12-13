Дополнительные 100 МВт-ч: в Украине на максимальную мощность запустили 9 энергоблоков АЭС

Работа шести энергоблоков-"тысячников", которые находятся на оккупированной Запорожской АЭС, остановлена российскими захватчиками, сказали в Энергоатоме.

Специалисты отремонтировали еще один энергоблок АЭС и запустили его работу / УНИАН

В Украине на полную мощность запустили все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся на контролируемых территориях. После ремонта подключен последний энергоблок-"тысячник". Страна получила дополнительные 1000 мегаватт-часов электроэнергии. Об этом заявили в государственной компании Энергоатом.

В пресс-службе Энергоатома сообщили, что 13 декабря после завершения ремонтных работ удалось устранить последствия российских ракетных обстрелов и запустить последний энергоблок-"тысячник".

"Сегодня, 13 декабря 2022 года, в 01:09 подключили к электросети последний энергоблок-"тысячник" "Энергоатома" (мощностью 1000 МВт), продолжается набор мощности. Непростой ремонт по устранению повреждений, полученных в результате обстрелов Украины 23 ноября 2022 года завершена. Таким образом, энергосистема получила дополнительных 1000 МВт-ч электроэнергии", - отметили в компании.

Теперь на полную мощность работают все 9 энергетических блоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

При этом еще 6 энергоблоков – "тысячников", которые находятся на территории временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, не работают. Захватчики блокируют их запуск.

"Их включение блокируется россиянами. ЗАЭС продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины", - подчеркнули в Энергоатоме.

Отключения света в Украине

Журналисты Forbes в своем материале ранее написали о том, что у правительства Украины есть три сценария на случай полного отключения электроснабжения в стране. Варианты запустят, если свет будут отключать на период от 12 часов до 7 суток. Действия властей зависят от того, по каким объектам агрессор РФ нанесет удары.

В Киевводоканале предупредили, что если в Киеве не будет света от 6 до 7 дней, компании вряд ли удастся организовать централизованное водоснабжение. Людям советуют заранее запасаться водой для различных нужд.

В Укрэнерго заявляли, что энергосети в скором времени могут перевести на плановые графики отключения электроснабжения. Однако такое решение примут только после сокращения дефицита мощности.

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