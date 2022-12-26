Молниеносный прорыв: эксперт назвал самое перспективное направление для наступления ВСУ

Российские оккупанты отдают себе отчет в перспективах украинского наступления, поэтому стягивают под Мелитополь все, что только можно.

ВСУ по силам выйти на Мелитополь, считает Грабский / 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Освобождение города Мелитополь Запорожской области является наиболее перспективным направлением, где Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

По его словам, если силы обороны Украины выйдут на Мелитополь, то решат сразу две задачи.

"Первая – рассекаем сухопутный коридор к Крыму. Вторая – превращаем Крым в остров, и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь", – считает Грабский.

Он убежден, что ВСУ это по силам. Прорыв будет обеспечиваться и давлением из Угледара на юг, и широким фронтом на правом берегу Днепра, откуда можно обстреливать оккупационные подразделения.

"Мы можем расшатать оборону врага на этом направлении и создать предпосылки для молниеносного прорыва в Мелитополь", – пояснил Грабский.

Российские оккупанты это осознают, а поэтому стягивают под Мелитополь все, что только можно: туда идут эшелоны техники, дополнительный личный состав – в Токмак, Мелитополь, Веселое. Кроме этого, создаются базы прикрытия в Приморске, также враг постоянно маневрирует в районе Новой Каховки.

"И это говорит о том, какое значение они уделяют Мелитополю и насколько они четко отдают себе отчет в перспективах украинского наступления. Поэтому я бы сказал, что Мелитополь выглядит наиболее перспективной зоной, где враг может получить новое поражение. А это поражение будет для него катастрофическим", – резюмировал эксперт.

Наступление ВСУ и осовобождение Мелитополя

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что для выхода на админграницы с Крымом ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километров до Мелитополя. По его словам, этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.

В Forbes писали, что войска Украины могут перейти в следующее наступление в Запорожской области. Атака может быть неминуемой, несмотря на зиму.

В New York Times отметили, что Мелитополь – "ворота в Крым". По мнению журналистов, в случае освобождения городе Украине удастся установить контроль над ключевым транспортным узлом и вернуть себе не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонщины. Войска РФ, таким образом, можно отбросить обратно в Крым.

19 декабря начальник Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины заметили реализацию захватчиками РФ сценария в Мелитополе, который похож на действия оккупантов, когда они отступали из Херсона. Они оборудуют линию обороны в глубине территории на левом берегу Днепра, чтобы хоть как-то отчитаться перед Москвой.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские военные не покидают территорию оккупированного Мелитополя, однако переезжают поближе к побережью Азовского моря.

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