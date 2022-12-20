"Переезжают": мэр Мелитополя рассказал о "побеге" оккупантов из города

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские военные не покидают территорию оккупированного Мелитополя, однако переезжают поближе к побережью Азовского моря.
В эфире Единых новостей Федоров отреагировал на слухи о выходе оккупантов из Мелитополя. Он пояснил, что сейчас не может подтвердить эту информацию.
"Мы видим такую тенденцию – прежде всего оккупанты делают релокацию своих войск, их переброску. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского (моря - ред.), из одного населенного пункта в другой", - рассказал Федоров.
По его словам, сейчас россияне "точно полностью не выезжают" из временно оккупированной Запорожской области или из других мест.
Он добавил, что с 16 декабря оккупанты наоборот увеличили свое количество в Мелитополе путем переброски кадыровцев и мобилизованных россиян.
Наступление ВСУ на Мелитополь
Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что для выхода на админграницы с Крымом ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километров до Мелитополя. По его словам, этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.
В Forbes писали, что войска Украины могут перейти в следующее наступление уже в Запорожской области. Атака может быть неминуемой, несмотря на зиму. Потенциальная цель операции – освобождение большей части оккупированного юга и оттеснение российских захватчиков к узкому участку суши, который соединяет материк с захваченным Крымом.
В New York Times отметили, что Мелитополь – "ворота в Крым". По мнению журналистов, в случае освобождения городе Украине удастся установить контроль над ключевым транспортным узлом и вернуть себе не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонщины. Войска РФ, таким образом, можно отбросить обратно в Крым.
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