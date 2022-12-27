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Контрнаступление ВСУ зимой: Украина заставит войска РФ перейти к обороне - эксперт

27 декабря 2022, 06:57
Украина все еще нуждается в помощи от западных партнеров, ей нужны поставки оружия и разведывательная информация.
ВСУ, война, украинские военные
Обе стороны фиксируют успехи и неудачи, но чем закончится война – непонятно / Фото - 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинские войска зимой продолжат контрнаступление и заставят российскую армию занять оборонительные позиции. В свою очередь, оккупанты будут обороняться и надеяться на то, что украинские воины к весне ослабнут. Такое мнение озвучил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райзнер в интервью ntv.de.

По его словам, Украина все еще нуждается в помощи от западных партнеров, ей нужны поставки оружия и разведывательная информация.

"А во-вторых, Россия поняла, что ее шкуру сдирают, и снова пытается адаптироваться соответствующим образом", – сказал военный.

Райзнер отметил, что до сегодняшнего дня уход россиян из-под Киева задавал тон украинскому сопротивлению.

"Сейчас зимой мы видим патовую ситуацию. Обе стороны фиксируют успехи и неудачи, но чем закончится война – непонятно", – считает эксперт.

Военный эксперт добавил, что после неудачи под Киевом войска России перешли к другому подходу: наступать не быстро и вглубь, а медленно с массированной артиллерийской поддержкой.

Тогда украинским военным удалось получить от партнеров РСЗО HIMARS, которые помогли сорвать этот российский подход, чтобы самостоятельно перейти в наступление на третьей фазе войны. На этом этапе Украина не только вернула себе Харьковскую область, но и отвоевала Херсон и прилегающую к нему территорию к северу от Днепра.

Военный считает, что массированные атаки российской армии на объекты критической инфраструктуры Украины – это так называемое "формирование", подготовка к бою путем нападения на инфраструктуру. Так оккупанты усложняют поставки с Запада и пытаются ослабить моральный дух украинского народа. Резнер считает, что этот план РФ вероятно провалится, поскольку бомбардировки городов во Второй мировой войне не ослабляли моральный дух населения, скорее, наоборот.

"Однако, что опасно для Украины, так это стратегическое истощение – уничтожения подстанций, электростанций, электросети в целом", – добавил полковник.

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник Сергей Грабский считает, что освобождение города Мелитополь Запорожской области является наиболее перспективным направлением, где Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

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