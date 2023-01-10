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"Ситуация очень сложная, город фактически уничтожен": в ВСУ рассказали о жестких боях под Соледаром

10 января 2023, 17:30
Представитель Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное, чтобы истощить противника.
Украинские военные, ВСУ
В ВСУ рассказали о жестких боях под Соледаром / 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Соледаре Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои с врагом. Российские оккупационные войска хотят создать видимость хоть какой-то победы, а потому бросили на это направление свои лучшие подразделения преступной группировки ЧВК "Вагнер".

Как отметил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала, за сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 обстрелов. Сейчас город фактически уничтожен.

Череватый отметил, что главный метод штурма Соледара оккупантами – это использование систем поражения, РСЗО, ствольной артиллерии. Затем при их поддержке идет продвижение малых групп пехоты.

"Их (оккупантов – ред.) логика войны не понятна, потому что захватывать руины, как это было ранее в Лисичанске и Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск – это в военном искусстве 21 века является очень странным", - сказал он.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ, украинские защитники делают все возможное, чтобы истощить противника.

"Там очень сложная ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", - добавил Череватый.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

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