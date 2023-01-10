Продвижение под Соледаром: десантники ВСУ контратаковали и отбросили оккупантов – военный аналитик

После вступления в бой подкрепления в виде 46-й ОДШБ Украине удалось остановить продвижение российских оккупантов.

Продолжаются бои в районе Соледара / facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе Соледара Донецкой области проходят тяжелые бои, при этом подразделения ВСУ проводят контратакующие действия.

46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ продвигается на юго-восток, в район комплекса соляных шахт, пишет в Twitter военный корреспондент, бывший военнослужащий "Морских котиков" США Чак Пфаррер.

По его данным ВСУ отбросили подразделения оккупантов. При этом он также публикует карту боев на линии соприкосновения на Донбассе.

Он добавил, что вокруг Соледара продолжаются ожесточенные бои. Совокупность отчетов указывает на то, что украинские войска занимают северную и западную части шахтного комплекса.

В то же время по данным Moscow calling, именно после вступления в бой подкрепления в виде 46-й ОДШБ Украине удалось остановить продвижение российских войск и отбить некоторые позиции.

/ @ChuckPfarrer

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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