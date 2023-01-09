ВСУ бьют войска РФ в районе Соледара: в армии рассказали, когда пойдут в наступление на Донбассе

Силы обороны Украины удерживают Соледар Донецкой области, чтобы в районе города оккупанты России не смогли продвинуться. Идут тяжелые бои – украинские войска наносят системные удары по захватчикам. Командирам выделили дополнительные силы и средства. Контрнаступление ВСУ станет возможным, когда будет морозная погода. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в районе Соледара идут тяжелые бои. Украинские войска сдерживают российских оккупантов, которые предпринимают попытки продвижения.
"Наносятся системные удары с нашей стороны… Там происходят жестокие бои... Вчера (8 января) были выделены командирам, которые там, в Соледаре, дополнительные силы и средства", - объяснил ситуацию Череватый.
По его словам, силы украинской обороны прилагают всевозможные усилия для того, чтобы оборонять город.
"Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", - сказал военный.
Также он уточнил, что, когда будет морозная погода, появится возможность вновь использовать тяжелую технику – танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Тогда станут возможными контрнаступательные действия со стороны ВСУ.
"Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы – та и будет иметь преимущество", - подчеркнул Сергей Череватый.
Бои за Соледар
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.
Российские пропагандисты заявляли о якобы взятии под контроль Соледара, однако в войсках Украины такую информацию опровергали.
Президент Владимир Зеленский 8 января сказал, что на Бахмутском и Соледарском направлении Донецкой области идут самые тяжелые бои. В районы приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и наградил украинских военных. Приняты необходимые меры по укреплению обороны.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подчеркнул, что агрессор Россия бросила на Соледар самых подготовленных боевиков ЧВК Вагнера и пыталась штурмовать город со всех сторон. Однако ВСУ мужественно отбили атаку оккупантов и отбросили врага.
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