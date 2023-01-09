ВСУ бьют войска РФ в районе Соледара: в армии рассказали, когда пойдут в наступление на Донбассе

В районе Соледара идут тяжелые бои, армия Украины постоянно наносит удары по российским оккупантам, сказал представитель ВСУ Сергей Череватый.

Войска Украины делают все, чтобы стабилизировать ситуацию в Соледаре - Череватый / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот YouTube

Силы обороны Украины удерживают Соледар Донецкой области, чтобы в районе города оккупанты России не смогли продвинуться. Идут тяжелые бои – украинские войска наносят системные удары по захватчикам. Командирам выделили дополнительные силы и средства. Контрнаступление ВСУ станет возможным, когда будет морозная погода. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в районе Соледара идут тяжелые бои. Украинские войска сдерживают российских оккупантов, которые предпринимают попытки продвижения.

"Наносятся системные удары с нашей стороны… Там происходят жестокие бои... Вчера (8 января) были выделены командирам, которые там, в Соледаре, дополнительные силы и средства", - объяснил ситуацию Череватый.

По его словам, силы украинской обороны прилагают всевозможные усилия для того, чтобы оборонять город.

"Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", - сказал военный.

Также он уточнил, что, когда будет морозная погода, появится возможность вновь использовать тяжелую технику – танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. Тогда станут возможными контрнаступательные действия со стороны ВСУ.

"Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы – та и будет иметь преимущество", - подчеркнул Сергей Череватый.

Бои за Соледар

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.

Российские пропагандисты заявляли о якобы взятии под контроль Соледара, однако в войсках Украины такую информацию опровергали.

Президент Владимир Зеленский 8 января сказал, что на Бахмутском и Соледарском направлении Донецкой области идут самые тяжелые бои. В районы приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и наградил украинских военных. Приняты необходимые меры по укреплению обороны.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подчеркнул, что агрессор Россия бросила на Соледар самых подготовленных боевиков ЧВК Вагнера и пыталась штурмовать город со всех сторон. Однако ВСУ мужественно отбили атаку оккупантов и отбросили врага.

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