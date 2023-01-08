Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точках

На местах генерал Сырский организовал необходимые шаги для укрепления нашей обороны и усиление огня по оккупантам, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины, 10-я горно-штурмовая бригада

Вечером, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал Александр Сырский посетил самые тяжелые районы на войне - территории Бахмутского и Соледарского направлений.

"Сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал войска, обороняющие подступы к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что на местах генерал организовал необходимые шаги для укрепления нашей обороны, в частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.

"Нужно понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны и от устойчивости и эффективности действия в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом", - добавил он.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Ситуация в Бахмуте

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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