Что происходит в Бахмуте и Соледаре: Зеленский рассказал о ситуации в горячих точках

Вечером, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генерал Александр Сырский посетил самые тяжелые районы на войне - территории Бахмутского и Соледарского направлений.
"Сегодня командующий направлением генерал Сырский объехал войска, обороняющие подступы к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость", - заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что на местах генерал организовал необходимые шаги для укрепления нашей обороны, в частности, перебрасывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.
"Нужно понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны и от устойчивости и эффективности действия в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом", - добавил он.
Ситуация в Бахмуте
Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.
3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.
Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.
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