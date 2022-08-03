"Тиктокеры" Кадырова попали на передовую под Соледаром и сразу сдались в плен ВСУ

24 чеченца дружно сдались в плен ВСУ / Фото УНИАН, 9111.ru

Во вторник, 2 августа, российские захватчики пытались штурмовать город Соледар. Защитники Украины захватили в плен три десятка пленных на Бахмутском направлении.

Как сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, оккупационная армия потеряла около 100 человек убитыми и 30 пленными.

"Вчера орки попытались еще раз штурмовать Соледар. В результате откатились назад, потеряв около 100 человек убитыми и 30 пленными. Среди пленных — 24 чеченца — наемники набраны и обучены в широко разрекламированном дондоном университете спецназа росгвардии. Хорошее получилось пополнение обменного фонда военных и источник ценной развединфомации о том, как обманывают наёмников", – написал Геращенко.

По его словам, всем чеченцам-наемникам рассказывали сказку о том, что они будут нести патрульную службу в тылах, а их бросили на передовую, где они дружно сдались в плен.

"Побольше бы таких чеченцев "дырдыр" собирал и отправлял к нам. Они быстро и легко сдаются. Ими удобно и быстро наполнять обменный фонд пленных", - добавил советник главы МВС.

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