Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ

Последние слова кадыровца перед уничтожением – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются Рамзану Кадырову.
Еще один оккупант-кадыровец из Чечни так и не смог доснять хвастливый ролик для сервиса TikTok ‒ потому что его уничтожили своим метким огнем артиллеристы ВСУ. Такое видео было опубликовано в Сети.
Последние слова кадыровца – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, который должен прославлять его умершего отца ‒ Ахмата. Именно по такому кличу легче всего идентифицировать оккупантов из Чечни.
Напомним, ранее сообщалось о том, что группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине. Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.
До того в Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой. Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.
Другие новости:
- Уничтожили с командиром: ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на Херсонщину
- ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами
- Армии РФ нужно бежать из Крыма, пока Керченский мост еще не уничтожен – Арестович