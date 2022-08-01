Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ

Кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ / УНИАН и скриншот из видео

Еще один оккупант-кадыровец из Чечни так и не смог доснять хвастливый ролик для сервиса TikTok ‒ потому что его уничтожили своим метким огнем артиллеристы ВСУ. Такое видео было опубликовано в Сети.

Последние слова кадыровца – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, который должен прославлять его умершего отца ‒ Ахмата. Именно по такому кличу легче всего идентифицировать оккупантов из Чечни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине. Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

До того в Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой. Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.

Другие новости: