УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ

1 августа 2022, 16:03

Последние слова кадыровца перед уничтожением – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются Рамзану Кадырову.

ВСУ, кадырвец
Кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ / УНИАН и скриншот из видео

Еще один оккупант-кадыровец из Чечни так и не смог доснять хвастливый ролик для сервиса TikTok ‒ потому что его уничтожили своим метким огнем артиллеристы ВСУ. Такое видео было опубликовано в Сети.

Последние слова кадыровца – "Ахмат - сила". Это официальный боевой клич всех бойцов, которые подчиняются чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, который должен прославлять его умершего отца ‒ Ахмата. Именно по такому кличу легче всего идентифицировать оккупантов из Чечни.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа частной военной компании "Вагнера" ("Лига") была полностью ликвидирована в Украине. Эту задачу выполнили украинские воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

До того в Украине ликвидировали 22-летнего оккупанта, который до этого спасся под Чернобаевкой. Антон Белов проходил срочную службу на территории Южно-Африканской Республики. Там он и подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
кадыровцы Рамзан Кадыров война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:03

Последнее хвастовство: кадыровца во время записи видео для Tik-Tок уничтожили ВСУ

15:58

В Каховке партизаны подорвали машину вместе с коллаборантом, он в реанимации - СМИВидео

15:55

ВСУ освободили более 40 пунктов на Херсонщине: ситуация критическая, людям следует уезжать – ОВАВидео

15:53

Актер из сериала "Крепостная" ушел на фронт защищать Украину

15:41

Гороскоп на август 2022 для Козерогов: резкие перемены, снижение дохода и любовный треугольникВидео

Реклама
15:32

Полыхало и взрывалось до утра: подробности ликвидации военного склада РФ на ХерсонщинеВидео

15:24

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

15:21

Киев "засыплет" ракетами: известна точная дата - жуткий прогноз экстрасенсаВидео

15:13

"Сейчас все будет однозначно": эксперт рассказал, признает ли Запад референдумы 11 сентября

15:04

"Зомби в клетке": Бабкин рассказал о родственниках из России

15:01

16-тонные HIMARS стояли на втором этаже: в РФ заявили об уничтожении 2 РСЗО и оконфузилась с видеоВидео

15:00

Гороскоп на июль 2022 для Стрельцов: работа мечты и чудесное выздоровлениеВидео

14:59

Ракетные удары по Москве: Тука назвал цели для ВСУВидео

14:27

От психопатии до онкологии: психолог объяснил, какими заболеваниями страдает ПутинВидео

14:24

79% украинцев за закрытые границы Россией с визами и таможнями - новый опрос

14:15

"Своих даже не забирают": буряты и россияне убивают друг в друга на ХерсонщинеВидео

14:07

В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II - РезниковВидео

14:03

Евгений Жуков. Кадыровцы, зверства бурятов, раздача оружия населениюВидеоблоги

14:00

В новых "Сватах" сыграет дублер Добронравова

13:55

Успешное контрнаступление на Херсонщине: ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них прапорщик и офицерВидео

Реклама
13:50

Досье Traffic Devils досье

13:45

Тепло, но неустойчиво - с дождями и грозами: прогноз погоды от Диденко на 2 августаВидео

13:42

"Все империи распадаются": эксперт оценил сценарий развала России после войны в Украине

13:37

Безруков опозорился заявлением о своих яйцах

13:33

Москва должна соблюдать обязательства: Кулеба о прорыве "зерновой блокады" РФВидео

13:16

Муж погиб, 13-летний сын истекал кровью на глазах у матери: медики спасли раненую женщину из ЛиманаВидео

13:14

Платье в аренду, крепкий коктейль и шикарный особняк: Борис Джонсон сыграл с женой пышную свадьбу

13:00

Гороскоп на завтра 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

12:27

Американские эксперты пояснили, как агрессоры пытаются уберечь Антоновский мост от обстрелов ВСУВидео

12:17

В Англии болельщики на руках спустили мальчика с украинским флагом к футболисту ЗинченкоВидео

11:54

Как выбрать идеальный кофе для кофемашины или кофеварки и не попасть впросак

11:49

Анатолий Анатолич жестко в сказке поглумился над Тодоренко, Седоковой, Джиганом и Путиным

11:46

Врут и не краснеют: генштаб РФ выдал сожженную солому за уничтоженные ракеты к HIMARS

11:28

"Предатель" уехал домой 200-ым: ВСУ ликвидировали 22-летнего оккупанта из ДонецкаВидео

11:05

Выплаты переселенцам: кто из украинцев не получит деньги в августеВидео

11:00

Запорожское направление – самый слабый участок для РФ, она "латает дыры" подкреплением – разведка БританииВидео

10:59

"Нет БК - нет запала у войска": ВСУ мощно влупили вблизи Скадовска и уничтожили 3 склада оккупантовВидео

10:42

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

10:39

"Надо усиливать ПВО": Гиркин испугался за судьбу Севастополя и Крымского моста

10:36

В Украине заштормит: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погодыВидео

Реклама
10:19

Волонтер на своих двоих прошел пешком от Киева до Запорожья и собрал миллион для ВСУ

10:11

ВСУ уничтожили комбата вагнеровцев, которого лично наградил президент Сирии АсадВидео

09:56

"Все изменилось": Брежнева решилась на признание на фоне слухов о разводе с Меладзе

09:42

Блогера разругали за бред о притеснении русского языка во Львове: ему пришлось извинятьсяВидео

09:11

Путин, возможно, приказал войскам взять Харьков и область - ISWВидео

09:02

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы – CNNВидео

08:52

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

08:50

Африканская жара или осенние дожди: какой погодой удивит августВидео

08:47

Гороскоп на сегодня 1 августа 2022: Овнам – неожиданности, Львам – деньги, Стрельцам – опасность

08:46

Фермер пригнал отару овец с Донетчины на Волынь: пешком шли 50 км, сотню животных враг убил из минометаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять