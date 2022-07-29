На Запорожье ВСУ отразили штурм оккупантов: "покрошили" десятки морпехов РФ

В Запорожской области понесли потери подразделения 177 отдельного полка морской пехоты РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины отразили попытку наступления оккупантов РФ на Запорожском направлении, враг понес значительные потери.
Как рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк, в связи с контрнаступлением ВС Украины в Херсонской и Николаевской областях, командование ВС РФ предпринимает попытки наступления на других направлениях.
По его данным, недавно в Запорожской области понесли потери подразделения 177 отдельного полка морской пехоты РФ (в/ч 87852, Каспийск), которые пытались занять несколько населенных пунктов.
"Результат для ВС РФ оказался совершенно не утешительным: населенные пункты не захватили, технику уничтожили, множество людей потеряли (около 98 военнослужащих погибли и более 127 ранены)", – добавил Цимбалюк.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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