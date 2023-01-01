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Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУ

1 января 2023, 15:56
Ключевые бои на украинском фронте могут состояться в январе и феврале.
Пионтковский, ВСУ
Залужный планирует создать на фронте большой котел для оккупантов / коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот с видео

Ключевые бои на украинском фронте состоятся в январе и феврале. Бойцы ВСУ пойдут в большое контрнаступление. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится к созданию огромного "котла" для россиян. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает УНИАН.

Он убежден, что инициатива будет только на стороне украинской армии, к тому же у россиян есть слабое место.

"У украинской армии инициатива. Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь - Бердянск с перспективой создания огромного котла. Вот, получив тот набор вооружений, который сформировал Залужный, у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность воплотить это наступление, которое решит исход войны", - сказал Пионтковский.

Но идти в мощное наступление нужно тогда, когда почва хорошо промерзнет. В марте уже начнется оттепель, поэтому это затруднит передвижение тяжелой техники.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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