Украина "отказывается от прекращения войны": Подоляк назвал причину

Украина не будет соглашаться на условия, которые предлагает Россия.

Украина отказывается прекращать войну на условиях Кремля / Коллаж фото Офис президента Украины, сайт Кремля

Украина отказывается садиться за стол переговоров с РФ, ведь на данном этапе это будет бессмысленно. Кремль пытается продвигать вперед не желание достичь мира, а свои личные условия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Мирные переговоры станут возможными лишь после того, как Москва выведет из территории Украины российских оккупантов. Подоляк добавил, что Украина не прекратит сопротивление российской агрессии.

"Украина на самом деле отказывается "прекращать войну", отдавая свои территории РФ, убивая свой суверенитет, принимая ультиматумы оккупанта и отказываясь преследовать военных преступников. Украина предлагает начать реальный мирный процесс только после выведения оккупационных войск из нашей страны", - написал Подоляк.

Переговоры между Россией и Украиной

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

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