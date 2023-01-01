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РФ может пойти в контрнаступление: полковник назвал единственное направление, но это не Бахмут

1 января 2023, 20:43
Наступление оккупантов на одном из направлений может состояться уже весной.
ВСУ, российские военные
Оккупанты могут пойти в наступление только на одном направлении / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

Российские оккупанты могут пойти в наступление. У них может получиться лишь на одном направлении, но это не Донецкая область. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает 24 канал.

По его данным, это наступление может состояться уже весной. Оккупанты могут продвинуться вперед только в направлении населенного пункта Валуйки, который расположен на границе Харьковской и Луганской областей. Ранее РФ размещала там до 100 тыс. оккупантов.

"Валуйки сами по себе – это мощный логистический центр, там стоит несколько дивизий. То есть, там они могут начать определенное движение, чтобы помешать контрнаступлению украинцев в сторону Луганска. Больше в ближайшие пол года российская армия не может выполнить больше ничего", – сказал Свитан.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины. По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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