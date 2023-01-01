ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - Тука

Георгий Тука убежден, что украинцы без помощи Запада не смогут достичь успеха военным путем.

Когда ВСУ освободят все украинские территории / Коллаж фото Генштаб ВСУ, Главред

Украинская армия в 2023 году не сможет выйти на границы 1991 года. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его мнению, ВСУ освободят все украинские территории лишь через 2-3 года минимум.

"Если все будет идти так, как бы хотелось, то это процесс еще, как минимум, двух-трех лет. Если наши западные партнеры не изменят свое видение происходящего сейчас в Украине и вероятных сценариев завершения войны, самостоятельно украинцы не смогут достичь успеха военным путем. А, к сожалению, настояния на Западе меняются очень и очень медленно, но процесс идет", - сказал Тука.

Он напомнил, что многие представители Запада не верили в то, что Украина может победить или остановить Россию.

"Вспомните, с каким недоверием в начале марта Украине передавали первые вооружения, а мы, как дети, радовались этому. В тот момент никто из наших партнеров не верил в возможность успеха Украины, никто не верил, что мы способны выстоять и дать отпор России. На Западе ко всему происходящему относились очень скептически", - добавил Тука.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. "Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

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