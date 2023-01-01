glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - Тука

1 января 2023, 16:57
Георгий Тука убежден, что украинцы без помощи Запада не смогут достичь успеха военным путем.
украинские военные, ВСУ, Тука
Когда ВСУ освободят все украинские территории / Коллаж фото Генштаб ВСУ, Главред

Украинская армия в 2023 году не сможет выйти на границы 1991 года. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его мнению, ВСУ освободят все украинские территории лишь через 2-3 года минимум.

"Если все будет идти так, как бы хотелось, то это процесс еще, как минимум, двух-трех лет. Если наши западные партнеры не изменят свое видение происходящего сейчас в Украине и вероятных сценариев завершения войны, самостоятельно украинцы не смогут достичь успеха военным путем. А, к сожалению, настояния на Западе меняются очень и очень медленно, но процесс идет", - сказал Тука.

Он напомнил, что многие представители Запада не верили в то, что Украина может победить или остановить Россию.

"Вспомните, с каким недоверием в начале марта Украине передавали первые вооружения, а мы, как дети, радовались этому. В тот момент никто из наших партнеров не верил в возможность успеха Украины, никто не верил, что мы способны выстоять и дать отпор России. На Западе ко всему происходящему относились очень скептически", - добавил Тука.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. "Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

Другие новости:

война в Украине Георгий Тука вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУР

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

16:48

У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУРВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:39

Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

16:34

"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романеВидео

15:56

Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУВидео

15:40

Екатерина Бужинская показала редкое фото15-летней дочери в окружении двойняшек

Реклама
15:24

"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

15:21

"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиянВидео

14:26

"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-йВидео

14:21

13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы ХерсонаФотоВидео

14:17

"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 годаВидео

13:48

Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей раненыФотоВидео

13:31

ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 января: судьба приготовила счастье для каждого знака зодиакаВидео

12:57

"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"Видео

12:27

"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

12:02

В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФФотоВидео

Реклама
11:57

Санкции вгрызлись в пропагандистские ягодицы Ларисы Долиной - певица жалуется на проблемы

11:32

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

11:18

Войне придет конец в случае устранения Путина, его преемник выведет войска из Украины – политтехнологВидео

11:09

Позорище белобрысое: запроданка Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь хитом Софии РотаруВидео

11:08

Почему 2 января нельзя нарушать всего один запрет: приметы, которые могут спугнуть все счастьеВидео

10:56

"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": посол США уверена в победе Украины в 2023 году

10:38

Грозит ли Украине тотальный блэкаут: в "Укрэнерго" объяснили ситуацию

10:33

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

10:28

Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

10:10

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

10:00

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

09:44

РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"Видео

09:40

"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясенияхВидео

08:15

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадныймнение

08:13

Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 январяВидео

06:02

Миф о бункерном деде и дебильном "туземном" вождемнение

04:04

"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищемВидео

03:30

Игристый фейерверк новогоднего карнавала: сколько хранится открытое шампанскоеВидео

02:50

Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - ТукаВидео

01:35

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

Реклама
31 декабря, суббота
23:54

Россия встречает Новый год под мощную "бавовну": взрывы прогремели во многих городахВидео

23:40

"Диктатор демонстрирует величие": политолог назвал истинную цель ракетных ударов ПутинаВидео

23:10

Как подобрать оттенок волос под цвет глаз: хитрости стилистов, которые сделают образ незабываемым

22:40

"2023 станет годом победы над врагом": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

20:15

Свитан рассказал, может ли российская ПВО полностью прикрыть МосквуВидео

19:41

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

19:16

Экстренные отключения отменяются: в ДТЭК сообщили хорошие по поводу ситуации со светом в КиевеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять