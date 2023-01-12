Отключений света станет меньше: в Укрэнерго дали оптимистический прогноз на выходные

В настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.

В Укрэнерго дали оптимистический прогноз на выходные по отключениям света / ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные в Украину придет потепление, и это повлияет на отключение электроэнергии - света станет больше.

Как рассказал во время национального телемарафона глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий, объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться.

"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил он.

Кудрицкий также добавил, что в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.

Отключение света в Украине

Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низкий. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он выразил мнение, что Украина уже прошла худшее с российскими ракетными атаками.

Кудрицкий также заявлял, что вражеские атаки на энергетическую систему Украины планируются и осуществляются не только российской армией. Захватчикам помогают еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины.

В свою очередь, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что украинские энергетики сейчас работают над тем, чтобы укрепить энергосистему и улучшить физическую безопасность энергообъектов. Для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев всё равно будет получать свет, тепло и воду.

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