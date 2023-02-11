"Скоро Европа исчезнет": Медведев изошел на слюни от зависти к поездке Зеленского

У скандального политика из страны-агрессора Дмитрий Медведева почему-то вызвал сильную ярость милитарный наряд украинского лидера Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Дмитрий Медведев / коллаж фото УНИАН

Скандально известный политик из страны-агрессора и бывший "местоблюститель" путинского трона Дмитрий Медведев в очередной раз брызнул желчью в Сети по поводу Украину. В этот раз ему не понравилось триумфальное турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы.

Особенно сильную ярость у Медведева почему-то вызвал милитарный наряд украинского лидера.

"Нынешние европейские "лидеры" […] никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками […], которые после самой разрушительной войны в XX веке строили новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего "чеса" украинских вымогателей. Апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха", − наверняка плюясь на клавиатуру, писал Медведев.

Но на этом политик не остановился и, очевидно вспомнив ошметки институтского курса философии и книгу Оскара Шпенглера "Закат Европы", разразился апокалиптическими прогнозами для европейцев – в духе так любимой Кремлем ясновидящей Бабы Ванги.

"Она и так растворяется под натиском эмигрантов. А скоро Европа исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка", — подытожил Медведев.

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