Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

Власти Узбекистана отказались вступать в союз с Россией. Соглашение по поставкам газа из России может быть заключено, но оно не означает союз.
По словам министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, страна "сотрудничает только на коммерческой основе" и не будет соблюдать политические условия в обмен на энергоресурсы, сообщает "Медуза".
"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними только на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", – заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, которая идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать через эти трубы сжиженный природный газ.
До того вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ его заявление жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.
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