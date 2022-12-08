glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

8 декабря 2022, 11:49
Власти Узбекистана не будут соблюдать политические условия в обмен на энергоресурсы.
Владимир Путин
Узбекистан отказался от "газового союза" с Россией / Скриншот соцсети

Власти Узбекистана отказались вступать в союз с Россией. Соглашение по поставкам газа из России может быть заключено, но оно не означает союз.

По словам министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, страна "сотрудничает только на коммерческой основе" и не будет соблюдать политические условия в обмен на энергоресурсы, сообщает "Медуза".

"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними только на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ", – заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что правительство ФРГ рассматривает возможность национализации участка магистрали Северный поток-2, которая идет по территории Германии. Берлин планирует в перспективе прокачивать через эти трубы сжиженный природный газ.

До того вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики предложил ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2, запуск которого заморозили из-за полномасштабного нападения России на Украину. В ответ его заявление жестко раскритиковал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который предупредил Берлин о пагубных последствиях в результате зависимости от российского газа.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
газ Узбекистан Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на него

12:17

Появилось видео, как больного Баскова водят под рукиВидео

11:49

Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

11:48

Это фиаско, диктатор: Путин стал "неудачником года" по версии PoliticoВидео

11:41

Гороскоп Таро для Львов на 2023 год: когда ждать подарки судьбы, а когда - хорошие деньгиВидео

Реклама
11:20

"Начнется активизация войны": военный аналитик рассказал, чего ожидать от ВСУ зимойВидео

10:50

На фронте погиб украинский актер и участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко

10:50

Таролог рассказала, опасаться ли украинцам до конца декабря ракетных ударов враговВидео

10:40

"Будет Кобзону подковы ковать": ВСУ ликвидировали российского оккупанта-кузнеца

10:08

"Важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался": Шольц снова выступил за переговоры с ПутинымВидео

09:58

Кругом враги: русские пропагандисты до дрожи в коленках забоялись этнических украинцев и беженцевВидео

09:18

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico

09:17

Как РФ выбирает дни для ракетных ударов по Украине: пояснение военного экспертаВидео

08:44

Четвертая волна мобилизации в ВСУ: адвокат рассказал, кто подлежит призывуВидео

08:37

"Пустые разговоры абсолютно безответственны": в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

08:30

Что нужно всегда говорить детям: вы удивитесь, вспомнив эти простые словаВидео

08:15

Католическое Рождество 2022: когда празднуют и ждать ли выходногоВидео

08:14

Мы сами будет решать, какой русский город нам понадобитсямнение

08:00

ВСУ вернут Крым без боя, когда будут контролировать Мелитополь - Андрей Коваленко

08:00

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

Реклама
07:51

Вся семья была на фронте: в боях за Украину погиб известный общественный и политический деятель

07:33

Полнолуние 8 декабря 2022: Близнецам - популярность, Скорпионам - ссоры, Тельцам - помощьВидео

07:02

В 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время - Зеленский

06:44

Путин готовится к затяжной захватнической войне с Украиной - ISW

06:34

Как российские либералы помогают империи прошлого убивать украинцевмнение

05:00

Ароматный напиток, который мы готовим дома: как вкусно и правильно заваривать чай

04:34

"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужикВидео

04:05

Врежит дикий холод: синоптик предупредил украинцев о морозах до - 20ºВидео

03:30

Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супруговВидео

02:47

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги МадонныВидео

02:18

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судитьВидео

01:35

Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата КрымаВидео

01:30

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектахВидео

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

07 декабря, среда
23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

Реклама
21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять