Как Европа дала России по зубам в ответ на газовый шантаж

Европа зимой без газа не останется / Reuters

Государства, которые являются членами ЕС, распределены на группы по рискам, которые могут возникнуть в случае отключения газа. К одной из групп относятся страны, которые до сих пор полностью зависели от российского газа и частично искали альтернативы поставкам от рф (Финляндия и страны Балтии).

В другую группу-государства, которые получают и потребляют небольшие объемы российского газа, а потому они не испытывают тяжелых последствий (Франция, Испания). Для стабилизации такой ситуации у ЕС есть директива от 2017 года о безопасности газоснабжения или, как ее называют SOS (Security Of Supply). Этот документ предусматривает, что в случае кризиса государства-члены ЕС обязаны помогать друг другу: поставлять газ друг другу и обмениваться информацией.

Кроме этого, каждое государство-член ЕС должно разработать планы на случай чрезвычайных ситуаций и трехступенчатую систему предупреждения. Однако это требование пока выполнили не все государства-члены.

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"Понятно, что остановка поставок газа препятствует наполнению хранилищ и осуществлению его обмена между странами. Однако 3 сентября комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что Европейский Союз хорошо подготовлен в случае полного прекращения поставок российского газа благодаря мощностям хранения и мерам по энергосбережению. По его словам, в ЕС пока запасы газа составляют примерно 80% благодаря диверсификации поставок, даже если ситуация в разных странах неодинакова. Однако государства ЕС все еще остаются зависимыми от российского газа. Ситуация в Германии является особенно сложной: зависимость страны от российского газа делает ее уязвимой, поскольку она ищет альтернативные пути поставок", - отмечает Главреду заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова.

Самый большой риск у Латвии

В части накопления газа ЕС принял новый Регламент, которым предусмотрено обязательное заполнение подземных хранилищ на 80% до 1 ноября этого года и на 90% на последующие годы. Приложением к Регламенту указаны планируемые промежуточные показатели заполнения, которые страны должны достичь по состоянию на 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2022 года. При сравнении планируемой и фактической наполняемости хранилищ можно частично оценить успешность подготовки стран ЕС к зиме, что отражено в таблице:

Страна Мощность хранилищ, млрд куб.об Планируемая заполняемость хранилищ по состоянию на 1 сентября, % Фактическая заполняемость хранилищ по состоянию на 1 сентября, % Германия 23,01 53% 84,53% Италия 18,18 66% 82,94% Нидерланды 13,06 62% 78,10% Франция 12,37 65% 92,14% Австрия 8,98 60% 67,13% Венгрия 6,36 60% 64,35% Чехия 4,11 67% 82,17% Польша 3,42 80% 99,11% Словакия 3,39 60% 78,09% Испания 3,31 74% 84,86% Румыния 3,08 57% 73,87% Латвия 2,26 65% 49,70% Дания 0,87 68% 94,43% Бельгия 0,82 62% 89,49% Болгария 0,55 61% 62,15% Хорватия 0,45 60% 78,13% Португалия 0,34 75% 100,00% Швеция 0,01 53% 90,80%

"В целом страны выполняют запланированные мероприятия по заполнению хранилищ газом. Единственная страна, которая пока отстает от графика, предусмотренного Регламентом - Латвия. Ее ПХГ важны для всего Балтийского региона, ведь ни Литва, ни Эстония функционирующих хранилищ не имеют. Поэтому наибольшая вероятность возникновения сложностей с газоснабжением можно ожидать именно в этом регионе, который помимо низкого уровня заполняемости хранилищ до сих пор очень зависим от российского газа. Ввод в эксплуатацию интерконнектора "Польша-Литва" может улучшить ситуацию, ведь дает возможность получать газ из других регионов ЕС. Однако многое зависит от физического наличия ресурса газа в регионе и возможности транспортировать достаточный объем газа внутри Балтийского региона (к примеру, мощность интерконнектора Литва-Латвия только планируют расширять)", - отмечает главред аналитик DiXi Group Андрей Урста.

Добавим, что проблемы балтийского региона - результат исторической зависимости от российского газа, которую вряд ли можно преодолеть за один год. Вместе с тем, страны региона до войны стремились и до сих пор стремятся к диверсификации поставок и уменьшению зависимости от российского газа.

К примеру, Эстония завершает строительство терминала для импорта сжиженного природного газа, Литва еще до войны построила СПГ терминал "Независимость", тот же интерконнектор Польша-Литва был нацелен на уменьшение зависимости от российского газа.

В противовес этому, есть пример Венгрии, которая не проявила никакой политической воли к смягчению рисков, которые несет отопительный сезон и зависимость от российского газа, хотя исходные условия для этого у нее лучше чем у тех же стран Балтии - больше опций для альтернативных источников поставок, более разветвленная трансграничная инфраструктура газоснабжения.

Если говорить о лучших практиках подготовки к отопительному сезону в части обеспеченности ресурсом, то здесь показателен пример Польши. Ее лучшая готовность к отопительному сезону и возможность наполнять хранилища, как считает Андрей Урста, главным образом, обусловлена долгосрочной стратегией отказа от российского газа с 2023 года, которая начала реализовываться задолго до войны и включала строительство терминалов СПГ в Свиноуйсьце и Гданьске, газопровода Baltic Pipe, который позволяет получать газ из Норвегии.

Другие страны региона (к примеру, крупные потребители - Италия, Германия) до последнего делали ставку на российский газ и меры по диверсификации. Так они занимались поиском альтернативных поставщиков, достройкой новой инфраструктуры. Но это все начали делать только с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

Задумки России-шантажиста

Каким образом будет продолжаться в дальнейшем шантаж России стран ЕС по газу? Что кроме ремонта "Северного потока-1" придумает россия? Будет ли поставлять в полном объеме газ по территории Украины? Может ли Россия вообще перекрыть на некоторое время полную поставку газа европейским потребителям?

"По нашему мнению, Россия будет продолжать шантажировать государства ЕС прекращением поставок газа полностью. В частности, российский "Газпром" с 31 августа полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", объяснив такое решение планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате. Также в ЕС рассматривают варианты полного или частичного прекращения поставок газа, поэтому каждое государство должно разработать план на случай чрезвычайных ситуаций. Такие опасения действительно имеют основания, поскольку "Газпром" постепенно уменьшает поставки в ряд стран Европы, например в Германии, Италии, Франции. Кроме того," Газпром" ранее полностью прекратил поставки в ряд государств, в частности, из-за их отказа оплачивать газ рублями", - отмечает Виктория Тютюнникова.

А вот Андрей Урста считает, что стратегически полное прекращение поставок газа россиянами (рано или поздно), неотвратимо, особенно, если ЕС не будет реагировать на манипуляции и демонстрировать единство и солидарность в этом вопросе.

"Опция полного прекращения поставок газа в ЕС для россии является энергетическим и политическим эквивалентом ядерного оружия (интересно, что в свое время министр иностранных дел Венгрии принял такую же метафору) - мощным ударом по сопернику. Но с его применением россияне исчерпывают свой "военный арсенал". Именно поэтому, эту опцию россияне припасают на крайний случай", - убежден он.

Интересно, что эксперты считают, что введение предельных цен, запланированное ЕС, может стать таким крайним случаем. Россия вряд ли согласится поставлять газ по таким ценам, потому что это исключает возможность манипулирования рынками и делает невозможным шантаж, а следовательно лишает России надежду изменить поведение ЕС в вопросе поддержки Украины через газовый шантаж.

Как отмечает главред Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации россияне всегда будут придумывать новые причины для сокращения поставок газа в Европу, как мы это сейчас видим по ситуации с "Северным потоком".

"Не исключено, что впоследствии они придумают какой-то повод для остановки поставок газа и через украинскую ГТС. Чтобы смягчить влияние газового шантажа россии, Европа должна искать альтернативные источники поставки, и Украина со своей стороны может помочь ей в этом экспортом энергоресурсов – газа, угля, электроэнергии. Сейчас из-за ряда объективных и субъективных факторов есть определенные ограничения: запрещен экспорт газа и угля, а объем экспорта электроэнергии сейчас небольшой. Надеемся, что объемы экспорта электроэнергии будут увеличены, что поможет Европе уменьшить влияние газового шантажа рф", - добавляет она.

Россия вредит больше сама себе

Кому больше всего россия своим энергетическим шантажом, включая газовый, делает хуже, странам ЕС или самой себе?

Понятно, что рф энергетическим шантажом, в том числе газовым, давит на государства ЕС. Целью таких действий является стремление добиться от этих стран снижения поддержки Украины, особенно по поставкам оружия.

"Однако, по нашему мнению, рф сама пострадает от своих провокационных действий. Пока что ситуация с сокращением объемов поставки "голубого" топлива выравнивается вследствие повышения цены на него. Однако такая ситуация не будет длиться слишком долго, поскольку страны ЕС активно ищут альтернативу российскому газу и после ее нахождения перестанут его закупать", - говорит Виктория Тютюнникова.

Светлана Михайловская просит не забывать, что уже сейчас российский "Газпром" ежедневно просто сжигает более 4 миллионов кубометров газа стоимостью около 10 миллионов долларов, что уже имеет значительное влияние на российскую экономику. По оценкам Bloomberg, если Европа полностью откажется от российского газа, то РФ ежегодно будет терять более 6 млрд долларов в виде неполученных налогов. Восстановить свою экономику ей не удастся как минимум до 2030 года.

Компенсаторов есть немало

Каким образом европейские страны могут компенсировать (или уже компенсируют) уменьшение объемов закупки российского газа и других энергоносителей? Как в этом смысле выглядит норвежский газ и импорт сжиженного газа из США? Насколько газ из этих стран окажется дороже (или наоборот дешевле) российского?

Сейчас государства-члены ЕС прорабатывают и начинают использовать различные способы для обретения независимости от российского газа. Например, Германия рассматривает возможность перезапуска угольных электростанций и может продлить срок службы оставшихся атомных электростанций, одновременно призывая к сохранению газа.

"ЕС также планирует увеличить объемы закупки газа из других государств (США, Норвегия, Катар, Нигерия и др). Именно Норвегия сейчас играет ведущую роль в обеспечении ЕС газом, что позволило создать ей рекордный профицит государственного бюджета. США также транспортирует сжиженный газ в государства-члены ЕС, которые получили уже более 40 млрд м3 газа, что почти вдвое больше объемов поставок за 2021 год", -- отмечает Виктория Тютюнникова.

А как считает Светлана Михайловская, в целом страны ЕС сейчас активно обсуждают план сокращения потребления газа. Кроме того, экспорт электроэнергии из Украины может в этом значительно помочь.

"Именно об этом недавно заявил премьер-министр Денис Шмыгаль отметив, что в случае увеличения экспортного потенциала украинской электроэнергии с 300 до 2000 МВт, украинская электроэнергия поможет заместить значительные объемы российского газа", -- добавляет она.

Риски есть, но их можно нивелировать

Каковы риски газового шантажа России европейских стран для Украины?

Очевидно, что газовый шантаж Европы Россией имеет определенные риски для Украины. Да, Андрей Герус, председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, говорил, что Россия может остановить транзит газа через Украину, создать дефицит газа из-за чего повысится цена на газ в Европе, откуда и сама наша страна импортирует газ.

"Кроме этого, если ЕС в конце концов пойдет на условия рф (хотя это маловероятно), для Украины существует риск прекращения поставок оружия и уменьшение количества других мер поддержки со стороны Европы", - констатирует Виктория Тютюнникова.

Светлана Михайловская в свою очередь считает, что в случае необходимости импорта газа зимой, Украина столкнется с проблемой высоких цен, если до того времени они в Европе не снизятся и возможного дефицита ресурса на европейском рынке.

"Чтобы минимизировать этот риск, государство может покупать газ собственной добычи у частных компаний. Во-первых, это решение позволит Украине покупать "голубое" топливо по значительно более низкой цене, чем импортная. Во-вторых, благодаря этому, деньги останутся в украинской экономике. Кроме того, это даст частным газодобытчикам возможность наращивать добычу собственного газа, наполнять государственный бюджет и обеспечивать работой тысячи людей", - резюмирует она.