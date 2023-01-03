Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – Bloomberg

Европа восстановила свои запасы газа, а погода в Северной Азии не поспособствует серьезной конкуренции за поставки СПГ, отмечают журналисты.

Европа запаслась газом на зиму, поэтому Газпрому не удастся применить свой шантаж / Коллаж УНИАН, Reuters

На Западе опасались, что из-за сильных холодов зимой могли произойти перебои с электроснабжением и повышением цен на газ. Однако зимний период оказался теплым – ситуация привела к падению цен топливо до самых низких показателей с момента полномасштабного нападения России на Украину. Страны западного мира сумели создать достаточные запасы газа.

Как сообщает Bloomberg, опасения, связанные с риском глобального газового кризиса зимой на Западе, не оправдались. Из-за теплой зимы еще в начале декабря цены на топливо в Европе снизились до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения агрессора РФ на территорию Украины.

Согласно прогнозам, в ближайшее время холодов в мире не ожидается. Для большей части Европы в ближайшие две недели температура воздуха превысит сезонные нормы. В Соединенных Штатах Америки до середины января ожидается улучшение погодных условий. В КНР в течение 10 дней ожидается мягкая погода, а Токио в середине января может быть потепление.

"Риск крайней напряженности на рынке сейчас кажется низким. Европа восстановила запасы, а более мягкая, чем ожидалось, погода в Северной Азии означает, что конкуренция за поставки сжиженного природного газа не будет сильной", - отмечается в материале.

Кроме того, из-за оптимальной погоды этой зимой мировые цены на газ продолжают снижаться. Причем если после полноформатного нападения России на Украину государства готовились к газовому дефициту, теперь крупнейшие потребители сформировали "удобные запасы". К тому же падение спроса позволило сбалансировать сам газовый рынок.

Однако риски масштабного газового кризиса по-прежнему остаются. Они связаны с возможным ухудшением погодных условий. При такой ситуации в конце зимы газовые запаса стран Запада будут истощены.

"Продолжительные холода в конце зимы могут привести к истощению запасов газа. А также резкому росту цен на топливо", - подчеркивается в статье Bloomberg.

Напомним, в конце ноября 2022 года Газпром обвинил Украину в якобы "оседании в ее хранилищах" части объемов газа, предназначенного для Молдовы, и грозился, дескать, сократить поставки топлива путем украинской территории.

В Нафтогазе решительно отвергли обвинения агрессора России. В компании объяснили, что газ, о котором говорит Газпром – виртуальный резерв и запасы Молдовы, и они хранятся в газохранилищах Украины. В Кишиневе подтвердили данную информацию.

Позже в Газпроме заявили, что, мол, "передумали" снижать объемы транзита газа через Украину. Дескать, Молдова заплатила за "осевший в Украине газ", поэтому сокращения поставок не будет. При этом в Москве пригрозили остановить поставки газа Кишиневу в том случае, если молдавское государство якобы не будет их оплачивать.

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