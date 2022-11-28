Газпром не будет приостанавливать транзит газа через Украину / Reuters

Газовый монополист страны-агрессора России Газпром "передумал" снижать транзит газа через территорию Украины с 28 ноября. Мол, Молдова заплатила за "осевший в Украине газ", поэтому приостановки поставок не будет. Однако Москва теперь грозит остановить поставки газа Кишиневу в том случае, если Кишинев якобы не будет их оплачивать.

В понедельник утром, 28 ноября, в пресс-службе Газпрома заявили, что не будут приостанавливать транзит газа путем украинской территории. Как сказали в компании, Молдова оплатила, мол, "осевший в Украине газ", а средства уже получены.

"Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову", - утверждают в Газпроме.

При этом Газпром пригрозил, дескать, урезать поставки газа для Молдовы, или же и вовсе их остановить в том случае, если Кишинев, мол, будет "нарушать контрактные обязательства"

Угрозы Газпрома сократить транзит газа через Украину в Европу

В Газпроме 22 ноября заявили, что компания страны-оккупанта якобы может сократить поставки газа в Европу из-за, мол, "осевшего" в украинских хранилищах топлива, предназначенного для Молдовы.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в ответ заявил, что так называемый "осевший газ в Украине" – это резервы Кишинева, за которые платит молдавское государство.

Обвинения в адрес Кишинева и Киева он назвал лживыми.

"Газпром, в привычном стиле, недружелюбном, угрожает нам дальнейшим сокращением поставок газа. Они лживо обвиняют Украину и Молдову… Объемы газа в Украине, на которые ссылается Газпром, – это наша экономия и наши резервы, которые мы храним в Украине. Ясно, что эти объемы оплачивались, и будут оплачиваться нашей страной", - подчеркнул Спыну.

В пресс-службе Нафтогаза также опровергли недостоверную информацию о, дескать, "осевшем в хранилищах Украины газе". В компании отметили, что это виртуальный резерв и запасы, которые Молдовы решила хранить в Украине.

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