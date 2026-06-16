В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

НПЗ в Капотне обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

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​Дроны атакуют Москву / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus ​

Кратко:

Десятки дронов атаковали Московский НПЗ и столичный регион

На стратегическом заводе вспыхнул пожар в самом сердце установки

В четырех крупнейших аэропортах Москвы ввели план "Ковер"

Утром во вторник, 16 июня, дроны атаковали Москву. Под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод — ключевое предприятие топливной отрасли РФ, расположенное в районе Капотня на юго-востоке горда. Там вспыхнул пожар, видны клубы черного дыма.

Российские власти начали заявлять об атаке беспилотников на Москву в 5:45 утра. Уже после семи часов утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА в столичном регионе. Всего сегодня утром он отчитался о 35 нейтрализованных беспилотниках. В восемь утра он написал, что сбиты еще 25 беспилотников, летевших на Москву.

видео дня

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – заявил чиновник.

Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково, Раменское (Жуковский).

По данным Telegram-канал Astra, очевидцы фиксируют работу ПВО в подмосковных Павловском Посаде, Раменском и Жуковском.

Смотрите видео - Дроны атакуют Москву:

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ пишет о десятках дронов в небе над Московской областью.

При этом в Москве не звучали звуки сирены воздушной тревоги.

Москву атакует в том числе и дрон "Лютый".

На канале опубликовано видео, как дрон "Лютый" врезается в недострой.

Дрон "Лютый" принимает участие в рейде на Москву / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Сообщается также, что под удар дронов попал Московский НПЗ, который расположен 15 км от Кремля.

ОSINT-аналитики отмечают, что "горит ЭЛОУ АВТ-6 - сердце завода".

Московский НПЗ / t.me/exilenova_plus

"Хотя Путин и стащил практически все ключевое ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича", - написал в Telegram глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Коваленко отметил, что в Москве и так уже вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и других НПЗ.

"Теперь ожидаем еще больший кризис. Москвичи могут ежедневно благодарить за это Путина и вспоминать, как голосовали за него", - заявил он.

Смотрите кадры "прилета" по крупнейшему НПЗ Москвы:

Коваленко также подтвердил, что на московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

"Сейчас стоит вопрос о приостановке работы Московского НПЗ или критической потери мощности. Москвичи в соцсетях пишут, что не запасались бензином, зря", - добавил он.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что с 20:00 15 июня до 7 утра 16 июня якобы уничтожило 172 БпЛА над регионами РФ и оккупированными территориями.

Утверждается, что БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 июня ударные дроны атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Вспыхнул масштабный пожар.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "Лукойл" и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций. На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

В ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ. В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

Рано утром 12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Топливный кризис в Крыму может стать предвестником проблем по всей России - эксперт

Ситуация с топливом в оккупированном Крыму может вскоре повториться и в самой России. Такое мнение в интервью Главреду высказал эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, нынешние проблемы на полуострове являются "прообразом" того, что ожидает РФ уже в ближайшие месяцы. Гончар отметил, что дефицит топлива может проявиться как в июле, так и в августе, когда возрастет спрос со стороны аграрного сектора.

Эксперт добавил, что Россия пытается компенсировать нехватку топлива за счет нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, которые работают на российской нефти. Однако, по его оценке, такие меры не смогут кардинально изменить ситуацию и предотвратить дальнейшее ухудшение положения на топливном рынке.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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