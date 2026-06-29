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В Кремле пригрозили новыми ударами по Украине - чего ожидать

Юрий Берендий
29 июня 2026, 17:53обновлено 29 июня, 18:36
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У Кремля нет новых инструментов давления, а решающими могут стать уже ближайшие месяцы. Политолог объяснил, почему Россия оказалась в тупике.
В Кремле пригрозили новыми ударами по Украине — чего ожидать
Политолог объяснил, каким может быть следующий шаг Кремля / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, alerts in ua, ua.depositphotos.com

О чём сказал Игорь Рейтерович:

  • Очередные угрозы Лаврова являются частью террористической стратегии РФ
  • Россия не способна предложить новые механизмы давления на Украину
  • Конец лета или начало осени могут стать переломными моментами в войне

Несмотря на очередные угрозы массированных ударов по Украине со стороны главы российского МИД Сергея Лаврова, новых принципиальных сценариев действий со стороны Москвы ожидать не стоит. Россия продолжит использовать уже отработанные методы давления, однако ее возможности для эскалации остаются ограниченными. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

"Во-первых, от них можно ожидать истерики. Во-вторых, вопрос ударов - это не вопрос ответа. Россияне делали это и раньше. Это часть их террористической стратегии", - отметил Рейтерович.

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Эксперт также объяснил, почему, по его мнению, Россия оказалась в сложном положении. Он считает, что главной проблемой для Кремля стало отсутствие возможности предложить новые механизмы давления, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя или повлиять на Украину.

"Потому что они не могут предложить ничего кардинально нового, ничего принципиально отличного от того, что делали раньше. Это главный момент, и он является критическим. Нам нужно это пережить и не дать им с помощью старых, уже апробированных механизмов получить какое-то преимущество. Тогда ситуация в дальнейшем может очень сильно измениться", - подчеркнул он.

Отдельно Рейтерович оценил перспективы развития событий в ближайшие месяцы. По его мнению, если нынешние тенденции сохранятся, Кремль может столкнуться с необходимостью пересмотреть собственные подходы к войне.

"Я согласен с заявлениями отдельных представителей нашего военно-политического руководства, а также европейцев, которые говорят, что конец лета или начало осени могут стать переломными. Тогда Путин может осознать бесперспективность дальнейших действий. Или его окружение начнет подталкивать его к пониманию этой бесперспективности", - сказал Рейтерович.

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Откуда и какими типами ракет Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко призвал россиян как можно скорее покинуть временно оккупированный Крым. По его словам, Крым может превратиться в остров в связи с ударами по логистическим объектам. Стерненко также предупредил, что это может стать "худшим летом для Российской Федерации".

Аналитики Института изучения войны (ISW) описали масштабы оттока людей и проблемы с логистикой в оккупированном Крыму. После того, как на полуострове ввели чрезвычайное положение, на выезде через Керченский мост образовались очереди из около 2450 автомобилей.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов охарактеризовал внутренние факторы, которые могут повлиять на продолжительность войны. Он отметил, что изменение настроений в России является ключевым внутренним фактором, который может ускорить завершение боевых действий.

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О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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