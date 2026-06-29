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Запутался во лжи: Путин признал, что не взял Купянск и перепутал реку с городом

Анна Ярославская
29 июня 2026, 12:02
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Купянск, согласно картам ISW и DeepState, находится под контролем ВСУ.
Путин, Купянск
Хозяин Кремля подтвердил, что армия РФ так и не смогла взять Купянск / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Кратко:

  • Путин признал провал планов по захвату Купянска
  • Диктатор РФ озвучил новые ложные данные о позициях армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин фактически признал, что армия РФ так и не смогла захватит Купянск в Харьковской области, хотя в конце прошлого 2025 года глава Кремля как минимум дважды сообщал о взятии города.

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Путин сказал, что "наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4–5 км от западной черты [Купянска]".

видео дня

Хозяин Кремля также упомянул фотографию президента Украины Владимира Зеленского возле стелы города, сделанную во время визита в декабре 2025 года.

"Начну с города Купянска, на фоне стелы которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной границы города. Противник уже совершил ряд контратак, но успеха не добился", - заявил глава Кремля.

На самом деле Купянск, согласно картам ISW, находится под контролем ВСУ.

Купянск на карте ISW
Купянск на карте ISW / understandingwar.org

Согласно карте DeepState, от российских позиций до ближайших западных окраин города - не менее 6 км.

Купянск на карте
Купянск на карте / deepstatemap.live

Напомним, 20 ноября 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов впервые официально доложил Путину о "взятии Купянска". В ответ на этот доклад Путин заявил, что в окружении оказались 15 батальонов ВСУ. Эти данные сразу же опровергли как украинская сторона, так и российские военные блогеры.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление в Харьковской области и опубликовал видео из Купянска.

19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин снова заявил, что российские войска уже несколько недель как оккупировали Купянск. Во время пресс-конференции он также утверждал, что на левом берегу реки Оскол 3,5 тысячи украинских бойцов попали в окружение.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Путин перепутал город с рекой

Путин также заявил, что украинские военные якобы "почти окружены" в районе "реки Старый Оскол". Однако географически такого водного объекта не существует.

"На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована разнородная группировка противника численностью около 5 тысяч человек... До полного окружения осталось примерно два километра", - заявил Путин.

В действительности Старый Оскол - это город в Белгородской области России, расположенный более чем в 100 километрах от государственной границы с Украиной. Реки с таким названием не существует.

На заявление Путина обратил внимание советник министра обороны Украины и общественный деятель Сергей Стерненко. По его словам, российский лидер перепутал название города с рекой.

"У Путина уже полный маразм. Он заявил, что ВСУ почти окружены в районе Старого Оскола. Этот город расположен в Белгородской области в 100 км от границы", - написал Стерненко.

Старый Оскол на карте
Старый Оскол на карте / t.me/ssternenko

Вероятно, Путин имел в виду реку Оскол, которая протекает по территории России и Харьковской области Украины и является крупнейшим левым притоком Северского Донца. Именно в районе этой реки продолжаются боевые действия на Харьковском направлении.

Путин раскрыл планы в отношении города Сумы

Как писал Главред, по словам Путина, российские оккупационные войска якобы находятся в 10,5 км от города Сумы и продолжают выполнять задачи по созданию так называемой "зоны безопасности" вдоль государственной границы.

Глава Кремля заверил, что у России якобы нет политических планов по захвату Сум или области.

"Каких-либо политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", – сказал он.

В свою очередь, военный эксперт Иван Тимочко считает, что Путин пытается выдать провал наступления в Сумской области за военный успех. Первоначальные планы России были гораздо масштабнее. Оккупанты рассчитывали взять под контроль Сумскую область, прорваться в направлении Киевской области и захватить областной центр. Однако этот замысел потерпел крах.

"Они наступали довольно значительными силами, но всё провалилось. 60-тысячное объединение потерпело поражение", - отметил Тимочко.

Именно из-за отсутствия реальных достижений Кремль вынужден создавать информационную картину успеха.

Война России и Украины - новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о внутренней ситуации и войне против Украины. Он признал, что удары по энергетической инфраструктуре России создают проблемы, однако назвал их "некритическими".

Тем временем аредставитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что за четыре года полномасштабного вторжения Россия не смогла реализовать ни одной из заявленных целей. При этом страна-агрессор РФ понесла значительные потери - около 1,3 миллиона человек, а ее наступательные действия фактически застопорились.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Путин пытается представить военную победу России в Украине как неизбежную, а украинский фронт – как находящийся на грани краха.

"Кремль продолжает прибегать к подобным риторическим приемам, пытаясь повлиять на Запад и Украину, чтобы они уступили требованиям России, особенно учитывая, что боеспособность России на поле боя в 2026 году продолжает снижаться, а способность России достигать своих целей военным путем находится под вопросом", - говорится в отчете.

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О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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