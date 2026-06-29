"Осознает трудности": в ISW поставили под сомнение "победные" заявления Путина

Путин заявил, что РФ обладает достаточной силой, чтобы противостоять попыткам внешних игроков сдержать развитие России.

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В ISW поставили под сомнение "победные" заявления Путина / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Кратко:

Выступление Путина – попытка Кремля представить военную победу РФ в Украине как неизбежную

Путин не стал прямо обсуждать ударную кампанию Украины по России

Российский диктатор Владимир Путин в выступлении 28 июня показал свою решимость достичь военных целей в Украине и отверг дипломатические решения по прекращению войны. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя его заявления.

Так, Путин заявил, что РФ обладает достаточной силой, ресурсами и политической волей, чтобы противостоять попыткам внешних игроков сдержать развитие России.

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Он также утверждал, что якобы ВСУ отступают по всей линии фронта, заявив, что Россия готова бороться за свои основные интересы

В то же время аналитики отмечают, что выступление Путина – это лишь очередная попытка Кремля представить военную победу России в Украине как неизбежную, а украинский фронт – как находящийся на грани краха.

"Кремль продолжает прибегать к подобным риторическим приемам, пытаясь повлиять на Запад и Украину, чтобы они уступили требованиям России, особенно учитывая, что боеспособность России на поле боя в 2026 году продолжает снижаться, а способность России достигать своих целей военным путем находится под вопросом", - говорится в отчете.

При этом Путин признал влияние, которое украинская кампания дальних ударов оказывает на РФ, хотя и попытался развеять опасения и создать видимость стабильности.

"Путин не стал прямо обсуждать ударную кампанию Украины по России или масштабную нехватку бензина по всей стране, но, вероятно, он тонко пытается показать, что осознает экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается Россия", - считают аналитики.

Война в Украине - главное

Ранее диктатор РФ заявил, что попытки давления якобы не дают результата, а Россия продолжает "твердо стоять на ногах". Путин повторил обвинения в адрес Украины, заявив, что "киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения" и якобы прибегает к "террористическим действиям".

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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