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Эксперт спрогнозировал, грозят ли миру теракты после победы Талибана в Афганистане

25 августа 2021, 02:26
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Победа талибов может вдохновить исламские экстремистские организации в странах Центральной Азии и Ближнего Востока на более активные действия.

талибан
У талибов нет никаких амбиций за пределами Афганистана, считает Илья Куса / REUTERS

Террористическое движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, в целом не заинтересовано в совершении терактов на территории соседних государств. Потенциальную опасность может представлять лишь его радикальное крыло. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"У талибов нет никаких амбиций за пределами Афганистана, им безразлично, что происходит вокруг. У них нет цели запугать другие страны или свергнуть их светские правительства", – сказал эксперт в комментарии изданию Obozrevatel.

Куса добавил, что вместе с талибами воевали и несколько группировок - таджикская "Ансар-Алла" или группа "Хакани", которые являются радикальными.

"Они могут проникать в соседние страны, потому что у них есть и опыт совершения терактов за пределами Афганистана и амбиции за пределами этой страны. Даже открыты филиалы в других странах", – отметил Куса.

Наибольшую угрозу "Ансар-Алла" представляет именно для Таджикистана.

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"Эту группу когда-то разгромили в Таджикистане и заставили бежать в Афганистан. Они по сути воевали вместе с Талибаном и сейчас контролируют границу с Таджикистаном. Для этой страны есть риск, но не от Талибана, а от их союзников и партнеров", – пояснил эксперт.

Куса считает, что победа Талибана в Афганистане может вдохновить исламские экстремистские организации в странах Центральной Азии и Ближнего Востока на более активные действия. Но сами талибы вряд ли будут поддерживать все эти движения.

"Риск распространения экстремизма есть, но он опосредованный", – резюмировал Илья Куса.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

Тем временем в Талибане пообещали, что после захвата власти мести не будет. Но в конфиденциальном документе ООН, который попал в распоряжение британских журналистов, отмечается, что талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущим правительством. Боевики ходят по домам людей, ищут подозреваемых и угрожают членам их семей. Всем, кто попал в черный список, грозит смертная казнь.

17 августа появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев.

21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.

viber
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