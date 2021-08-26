УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод

26 августа 2021, 05:21
Прослушать новость
Остановить

Для предотвращения этой ситуации в ближайшее время необходимо не менее 200 миллионов долларов.

талибан
Талибан предрек Афганистан на апокалипсис / REUTERS

В ООН спрогнозировали ужасное будущее для захваченного талибами Афанистана. С голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.

Как сообщает Reuters, об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, назвав катастрофу стремительной и неминуемой.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - акцентировал Бизли.

Он утверждает, что предпосылок для столь трагического прогноза сразу несколько. В первую очередь, это - засуха, которая длится не первый год. Важную роль уже играют конфликты и спад в экономике. И, конечно же, пандемия COVID-19, с которой в таких условиях справиться будет очень тяжело, практически невозможно.

Для того, чтобы избежать этого прогноза, необходимо не менее 200 миллионов долларов. Причем уже к сентябрю.

В ООН надеются, что США, Катар и арабские страны Персидского залива выделят данную финансовую помощь страждущему населению.

Трагедия в Афганистане

  • США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.
  • Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
  • Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.
  • Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.
  • Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.
viber
Талибан Афганистан Голодомор экономический кризис
Сейчас вы просматриваете новость «"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейнеФиналистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свиданиеГороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августаПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в УкраинуХолодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

Последние новости

05:21

"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод

05:10

Переговоры по Донбассу в ТКГ сорваны: у Кравчука раскрылии цель Путина Видео

04:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

04:01

Украине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог Видео

03:46

Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

Реклама
03:10

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

03:05

Вся проблема в дискриминации: в Индии девушка сожгла себя в прямом эфире

02:59

Ницой поведала, должна ли Украина претендовать на российские земли

02:22

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

02:19

"Натуральные": у Ксении Собчак грудь выпрыгнула из слишком маленького бикини

01:33

Украину ждет новая климатическая аномалия: эксперт дала неожиданный прогноз Видео

01:22

Сколько воды нужно выпить за сутки: диетолог раскрыл метод подсчета

00:40

Лариса Ницой объяснила, почему украинцам обязательно нужно "спуститься на землю"

00:20

Как правильно замораживать продукты на зиму: секреты и правила Видео

00:07

Призерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье Видео

25 августа, среда
23:58

Каким будет сентябрь: синоптики дали прогноз на первый месяц осени Видео

23:18

Навальный впервые дал интервью в СИЗО и оценил вероятность его убийства

22:49

Детей лечить будет некому: врач дал тревожный прогноз по поводу медицины в Украине Видео

22:34

"Слышны взрывы": в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в частном доме Видео

22:30

МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики Видео

Реклама
22:18

Пить или не пить: стало известно, как очищают воду для киевлян

22:11

Ученые выяснили, что нужно делать школам, чтобы противостоять коронавирусу Видео

22:07

В страшном ДТП в Запорожской области погибла целая семья

21:47

"В нашей стране тренеров оставляют без внимания": призерка Олимпиады-2020 отдала квартиру наставнику Видео

21:41

Ученые узнали, риск каких неизлечимых заболеваний повышает хроническая боль Видео

21:12

Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на Евровидении

21:09

Харьковский бармен надругался над украинским языком, заявив, что он "русский" Видео

20:39

Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего парня нашли мертвым у "собачьего острова" Видео

20:19

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

19:58

Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

19:34

"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

19:33

Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии Видео

19:20

Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда Видео

19:06

"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной мнение

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

Реклама
18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

16:53

На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - реакция украинцев Видео

16:29

Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание" Видео

16:27

"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять