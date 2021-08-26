"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод

Талибан предрек Афганистан на апокалипсис / REUTERS

В ООН спрогнозировали ужасное будущее для захваченного талибами Афанистана. С голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.

Как сообщает Reuters, об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, назвав катастрофу стремительной и неминуемой.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - акцентировал Бизли.

Он утверждает, что предпосылок для столь трагического прогноза сразу несколько. В первую очередь, это - засуха, которая длится не первый год. Важную роль уже играют конфликты и спад в экономике. И, конечно же, пандемия COVID-19, с которой в таких условиях справиться будет очень тяжело, практически невозможно.

Для того, чтобы избежать этого прогноза, необходимо не менее 200 миллионов долларов. Причем уже к сентябрю.

В ООН надеются, что США, Катар и арабские страны Персидского залива выделят данную финансовую помощь страждущему населению.

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