"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод

Для предотвращения этой ситуации в ближайшее время необходимо не менее 200 миллионов долларов.
В ООН спрогнозировали ужасное будущее для захваченного талибами Афанистана. С голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.
Как сообщает Reuters, об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, назвав катастрофу стремительной и неминуемой.
"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - акцентировал Бизли.
Он утверждает, что предпосылок для столь трагического прогноза сразу несколько. В первую очередь, это - засуха, которая длится не первый год. Важную роль уже играют конфликты и спад в экономике. И, конечно же, пандемия COVID-19, с которой в таких условиях справиться будет очень тяжело, практически невозможно.
Для того, чтобы избежать этого прогноза, необходимо не менее 200 миллионов долларов. Причем уже к сентябрю.
В ООН надеются, что США, Катар и арабские страны Персидского залива выделят данную финансовую помощь страждущему населению.
Трагедия в Афганистане
- США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.
- Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
- Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.
- Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.
- Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.