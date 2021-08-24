УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

24 августа 2021, 19:15
Прослушать новость
Остановить

Правление гражданской авиации Ирана отрицает похищение самолета.

Эвакуация из Афганистана
Эвакуация из Афганистана украинским самолетом / Генеральный штаб ВСУ

В Иране опровергли информацию о якобы захвате украинского самолета в Кабуле вооруженными людьми.

По словам представителя Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, самолет, который эвакуировал граждан Украины, останавливался в Иране, чтобы заправиться, а затем вылетел в Киев, передает иранское издание Tasnim.

"Этот самолет вчера был заправлен топливом в аэропорту Мешхед и приземлился в аэропорту Киева в 21:50 по местному времени", — заявил Зибахш.

Он отметил, что Управление гражданской авиации Ирана отрицает "утверждение Украины о том, что самолет был похищен или он пропал без вести".

Стоит отметить, что ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула.

Реклама

Якобы на прошлой неделе "украинский самолет захватили вооруженные люди", после чего тот полетел в Иран с неустановленной группой пассажиров на борту вместо авиаперевозки украинцев.

Читайте такжеВ Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали

Представитель МИД Украины Олега Николенко заявил, что захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-нибудь еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту были 103 человека.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеровШтрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикиниНастя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини 30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую "Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины В Украине резко изменится погода и налетит похолоданиеВ Украине резко изменится погода и налетит похолодание

Последние новости

19:43

Обмен пленными и встреча в нормандском формате: ТКГ соберется на срочное заседание

19:41

В РФ нагло ответили на предложение Зеленского насчет Крымской платформы и пригрозили участникам Видео

19:15

Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

19:05

Приметы на 25 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:59

Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко Видео

Реклама
18:26

В Киеве вандал облил краской себя и флагшток под КГГА Видео

18:19

"Борется": Ющенко рассказал о состоянии здоровья Кравчука Видео

18:12

Вышел полноценный трейлер фильма Человек паук: нет пути домой Видео

17:53

Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Видео

17:49

Опасная погода: в Украину несется ураган и похолодание Видео

17:28

DC comics сделают Супермена геем в новых выпусках комиксов

17:12

Отказавшаяся от гражданства Оксана Баюл выдвинула обвинения Украине и завернулась в флаг США Видео

16:57

Лавров взбеленился из-за Крымской платформы: заявил о "неонацистах" и "русофобии" в Киеве Видео

16:41

Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты Видео

16:32

Участники Марша защитников на Крещатике спели матерный хит про Путина Видео

16:20

Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

16:07

Ани Лорак поздравила Украину с Днем независимости после участия в Новой волне в Сочи

16:00

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Видео

15:58

Украина готова к нормандской встрече: Кулеба обратился к РФ Видео

15:55

Парад на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

Реклама
15:40

Дима Монатик отреагировал на получение звания Заслуженный артист Украины Видео

15:28

Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции Видео

15:18

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости Видео

15:14

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины Видео

14:56

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

14:38

"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

14:24

Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения Видео

13:53

Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем Видео

13:48

Отдавшие жизнь за независимость Видео

13:46

Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

13:25

В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

13:09

За годы независимости из Украины выехали около 10 млн заробитчан - СМИ

13:03

Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

12:39

В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле Видео

12:29

В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель Видео

12:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

11:53

Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича Фото Видео

11:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

11:46

Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

11:40

"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

Реклама
11:35

Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

11:02

46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе мнение

10:39

"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Фото Видео

10:37

В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса Видео

09:55

Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

09:30

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти Видео

09:30

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

09:06

В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото) Видео

09:03

Коронавирус в Украине 24 августа: выявили почти 700 новых больных COVID-19

09:00

Быть сильной и сделать выводы из прошедших 30 лет: чего Украине желают в День Независимости

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять