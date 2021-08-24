Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

Эвакуация из Афганистана украинским самолетом / Генеральный штаб ВСУ

В Иране опровергли информацию о якобы захвате украинского самолета в Кабуле вооруженными людьми.

По словам представителя Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, самолет, который эвакуировал граждан Украины, останавливался в Иране, чтобы заправиться, а затем вылетел в Киев, передает иранское издание Tasnim.

"Этот самолет вчера был заправлен топливом в аэропорту Мешхед и приземлился в аэропорту Киева в 21:50 по местному времени", — заявил Зибахш.

Он отметил, что Управление гражданской авиации Ирана отрицает "утверждение Украины о том, что самолет был похищен или он пропал без вести".

Стоит отметить, что ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Енина об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула.

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Якобы на прошлой неделе "украинский самолет захватили вооруженные люди", после чего тот полетел в Иран с неустановленной группой пассажиров на борту вместо авиаперевозки украинцев.

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Представитель МИД Украины Олега Николенко заявил, что захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-нибудь еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту были 103 человека.