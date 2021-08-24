В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации

В воскресенье самолет захватили неизвестные, во вторник борт вылетел в Иран с группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.
В аэропорту Кабула украинский самолет захватили вооруженные люди. В результате борт вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров вместо того, чтобы вывезти украинцев.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Громадське радіо.
"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал он.
По его словам, следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.
Енин добавил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".
Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:
- 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.
- Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.
- 22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.
- Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.