УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации

24 августа 2021, 07:35

В воскресенье самолет захватили неизвестные, во вторник борт вылетел в Иран с группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев.

самолет,
Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула / Фото Reuters

В аэропорту Кабула украинский самолет захватили вооруженные люди. В результате борт вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров вместо того, чтобы вывезти украинцев.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Громадське радіо.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал он.

По его словам, следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Енин добавил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.
  • Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.
  • 22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.
  • Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.
viber
Талибан Афганистан МИД Украины новости Украины новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и ЗеленскогоДавление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формамиЮля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцевКак мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадкиУкраину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом"Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом"

Последние новости

07:35

В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации

07:12

"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

06:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:18

Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией

06:05

Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья мнение

Реклама
05:50

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

00:45

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

00:20

Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Видео

Реклама
23 августа, понедельник
23:55

Виктория Бекхэм восхитила фото своей 10-летней дочери

23:28

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба у СП-2 Видео

22:57

Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2 Видео

22:48

Врачи рассказали, почему нельзя отсыпаться по выходным Видео

22:45

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

22:43

Кулеба назвал главные достижения Крымской платформы Видео

22:20

Названы три наихудших низкокалорийных продукта для похудения Видео

21:50

В Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали Видео

21:49

Крымская платформа: почему лучше поздно, чем никогда мнение

21:38

Нет смысла: у Путина обвинили Украину и высказались о встрече в нормандском формате Видео

21:27

Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать Видео

21:12

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда Видео

21:11

Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары Фото Видео

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша Видео

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

Реклама
18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение к иностранным партнерам по Крыму Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять