В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации

Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула / Фото Reuters

В аэропорту Кабула украинский самолет захватили вооруженные люди. В результате борт вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров вместо того, чтобы вывезти украинцев.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Громадське радіо.

"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал он.

По его словам, следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Енин добавил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред: