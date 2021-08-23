В Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали

В Киеве сел второй самолет из Афганистана

Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился второй украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека, сообщает РБК-Украина.

Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту 103 человека.

Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Украинские военные на бывших базах США в Кабуле

В захваченном талибами Афганистане на военной базе США находятся 12 украинцев. Американцы уже покинули базу, там остаются украинцы, а также грузины, болгары, румыны, индийцы и британцы. Всего около 40 человек.

Талибы по отношению к ним ведут себя не агрессивно, однако уже поставили базу под охрану и требуют сдать оружие.

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Украинские военные не покидают территорию базы.

Указывалось, что эвакуация украинцев осложнена обстановкой на дороге с базы в аэропорт и отсутствием самолета, на котором они могут вернуться домой. В МИД работают над вариантами решения проблемы.