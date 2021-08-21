Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула

ГУР МО провело специальную операцию по эвакуации из Афганистана.
Украина эвакуировала из захваченного талибами Афганистана украинцев и граждан других стран.
В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.
"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.
По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.
Добавим, чтоукраинский самолет вылетел из Кабула и некоторое время находился в Исламабаде (Пакистан).
Захват Афганистана Талибаном
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.