Эвакуация из логова талибов: в разведке рассказали, кого украинский борт вывез из Кабула

Украинские силовики в аэропорту Кабула / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Украина эвакуировала из захваченного талибами Афганистана украинцев и граждан других стран.

В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что он находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Добавим, чтоукраинский самолет вылетел из Кабула и некоторое время находился в Исламабаде (Пакистан).

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/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.