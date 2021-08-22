"Стреляли резиновыми пулями": украинка из Кабула рассказала о зверствах в аэропорту

Эвакуация из Афганистана / Генеральный штаб ВСУ

Из Кабулы в Украину за последние сутки эвакуировали более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Как призналась украинка Разифа Малюта, ей чудом удалось выбраться из города, который захвачен талибами.

"Наши люди там приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете, отчаяние этих людей. Они пишут мне до сих пор, что они без воды, без еды уже три дня там", - рассказала Малюта об эвакуации, передает Украина 24.

По ее словам, против людей, которые берут штурмом аэропорт Кабула, начали применять слезоточивый газ.

"Пишут, что отравленные слезоточивым газом люди просто лежали там. Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями - постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками", - добавила женщина.

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Стоит отметить, что в ближайшее время из Афганистана планируют эвакуировать еще 100 украинцев.

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Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.

16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

17 августа же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев. На данный момент в Афганистане находятся от 10 до 15 тысяч граждан США и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.