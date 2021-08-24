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В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

24 августа 2021, 12:39
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Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

МИД Украины
Информация о захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности, заявили в МИД Украины / УНИАН

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что в Кабуле был захвачен украинский самолет.

По его словам, из Афганистана в Украину все самолеты благополучно вернулись, передает РБК-Украина.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сказал Николенко.

Он добавил, что самолеты, которые Украина привлекала для эвакуации граждан из Афганистана, вывезли 256 человек.

Комментируя слова заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Николенко отметил, что его коллега в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.

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"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", - добавил Николенко.

Как сообщал Главред, Громадське радіо ранее опубликовало комментарий министра иностранных дел Евгения Енина, который сказал: "В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев".

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту были 103 человека.

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

viber
Афганистан МИД Украины Кабул новости Афганистана
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