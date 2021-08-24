В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

Информация о захвате украинского самолета в Кабуле не соответствует действительности, заявили в МИД Украины / УНИАН

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что в Кабуле был захвачен украинский самолет.

По его словам, из Афганистана в Украину все самолеты благополучно вернулись, передает РБК-Украина.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сказал Николенко.

Он добавил, что самолеты, которые Украина привлекала для эвакуации граждан из Афганистана, вывезли 256 человек.

Комментируя слова заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Николенко отметил, что его коллега в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев.

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"Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации", - добавил Николенко.

Как сообщал Главред, Громадське радіо ранее опубликовало комментарий министра иностранных дел Евгения Енина, который сказал: "В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев".

Эвакуация украинцев из Афганистана - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран - в том числе Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана.

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой.

22 августа из Афганистана в Украину эвакуировали еще более 80 человек. Часть из них – граждане Украины, часть – иностранцы. Одна из эвакуированных украинок рассказала, что происходит в аэропорту Кабула.

Вечером в понедельник, 23 августа, в Киеве приземлился еще один украинский самолет из Афганистана. Борт эвакуировал 103 человека. Среди эвакуированных из Афганистана 79 украинцев и членов их семей. Всего на борту были 103 человека.