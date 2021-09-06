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Руку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школе

6 сентября 2021, 14:29
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Одной из учительниц девушка прострелила руку и попала в спину.

Стрелявшая из арбалета курила в школе / Telegram

В Полтавской школе №11 в понедельник, 6 сентября, произошло ЧП. Бывшая ученица пробралась в учреждение и расстреляла педагогов.

19-летняя девушка стреляла из арбалета. В результате, учителя получили такие ранения, что их госпитализировали в больницу.

Как сообщает "Суспільне", девушка зашла в один из классов на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую школы.

По словам директора школы №11 Валентины Олейниченко, злоумышленницу задержали прямо в школе и вызвали полицию и "скорую".

"Обучение в школе продолжается", - отметила директор.

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В то же время известно, что одной из учителей стрела насквозь пробила руку.

При этом девушка во время инцидента курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.

Читайте такжеДевушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненые"Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя", - пишут в соцсетях.

Также СМИ выяснили, что девушка училась в этой школе до 4 класса.

Правоохранители уже допросили злоумышленницу и открыли уголовное производство по статье № 115 ("Покушение на умышленное убийство").

Планируется освидетельствование задержанной, чтобы определить, находится ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, дикий случай произошел в Харькове. Там мать 3 месяца не выпускала из квартиры собственную дочь. Тревогу забили педагоги школы, в которой так и не появилась девочка. Более того, они не смогли связаться ни с ребенком, ни с мамой. Не получив ответа, педагоги пришли к девочке прямо домой. Однако им никто не открыл дверь. При этом, соседи также отказались рассказать, что происходит на самом деле.

viber
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