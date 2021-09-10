"Работала фармацевтом": что известно о женщине, которая в Днепре убила сына смертельным уколом

Что известно о женщине, которая в Днепре убила сына / УНИАН

В Днепре женщина, которая пыталась совершить самоубийство и убила своего годовалого сына смертельным уколом, работала фармацевтом и, по всей видимости, именно благодаря профессии раздобыла сильнодействующие препараты. Об этом сообщает портал ТСН.

И женщину, и ребенка в квартире на полу без сознания нашла бабушка. Предварительно известно, что она живет отдельно, и пришла наведать дочку и внука. Рядом с бездыханными телами лежали шприцы и ампулы из-под лекарственных препаратов. А рядом — предсмертная записка. Точное содержание которой в полиции пока не разглашают.

Ребенок, которому не исполнилось и двух лет, скончался. Женщина жива, до сих пор находится в отделении реанимации. Больше о ее состояние медики обещали рассказать немногим позднее.

Точную марку медикамента, который был в шприце и то, откуда женщина его взяла, пока неизвестно. По предварительной версии 39-летняя женщина работала фармацевтом и разбиралась в лекарствах.

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Напомним, ранее в городе Каменское Днепропетровской области отец собственными руками убил своего сына.

По версии полиции, 5 сентября около 18:00 между мужчинами вспыхнула ссора. В результате, не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына.

После избиения мужчина со спокойной душой ушел в другую комнату. А мать жертвы обнаружила тело своего 36-летнего сына уже без признаков жизни.