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В Днепре женщина хотела покончить с собой и убила годовалого сына смертельным уколом

10 сентября 2021, 12:11

Мать суицидницы обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она вызвала скорую помощь и пыталась реанимировать внука - но не смогла.

Младенец
В Днепре женщина убила годовалого сына смертельным уколом / Pixabay

В Днепре 39-летняя мать решила покончить жизнь самоубийством и уколола себе и годовалому сыну сильнодействующие лекарства. Ребенок умер в больнице.Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Днепропетровской области.

В полицию о смерти ребенка в результате острого отравления лекарственными препаратами сообщили медики больницы. По их словам, к ним доставили ребенка с диагнозом "острое отравление лекарственными препаратами".

"Как выяснили правоохранители, бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также пожилая женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка. К сожалению, в больнице мальчик умер. 39-летняя женщина сейчас находится в медицинском учреждении ", — сообщили в полиции.

По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство по части 2 пункт 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

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Напомним, ранее в городе Каменское Днепропетровской области отец собственными руками убил своего сына.

По версии полиции, 5 сентября около 18:00 между мужчинами вспыхнула ссора. В результате, не справившись с эмоциями, отец несколько раз ударил сына.

После избиения мужчина со спокойной душой ушел в другую комнату. А мать жертвы обнаружила тело своего 36-летнего сына уже без признаков жизни.

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