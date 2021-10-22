"Это просто конвейер для трупов": крик души врача ковидной больницы поразил сеть

Врач Михаил Сидоренко о ситуации в ковидних больницах / facebook.com/moz.ukr

Каждый день в Украине фиксируют новые антирекорды больных коронавирусом и умерших от инфекции. Больницы переполнены. Медики отмечают, что почти 95 процентов находящихся в стационарах не имеют прививки. Врач Михаил Сидоренко раскрыл ужасную правду о ситуации в ковидних больницах.

Врач Александровской больницы откровенно рассказал, в каких муках умирают инфицированные и что приходится переживать врачам и близким жертв пандемии. Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, пишет он у себя в фейсбуке.

"Эта волна уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", – обратился к легкомысленным пациентам Сидоренко.

"Дельта" ускорилась

Врач отметил, что нынешняя волна коронавируса в Украине является уникальной, ведь штамм коронавирус "Дельта" вызывает необратимые изменения в организме значительно быстрее. Следовательно, говорить о перегрузке больниц скоро не придется, потому что постоянно кто-то из госпитализированных умирает.

Мужчина поделился жутким воспоминанием о том, как зимой один из пациентов просидел 2 часа в приемном отделении с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место, и таки дождался.

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"Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", – в отчаянии написал медик.

Черные реалии реанимаций

Чтобы пробудить в людях сознание, врач в деталях рассказал им, как протекает коронавирусная болезнь в самых тяжелых случаях.

По его словам, больные не могут самостоятельно дышать, и на них надевают кислородную маску. Со временем из-за низкой сатурации пациенты теряют здравый смысл и начинают срывать с себя то, что спасает им жизнь. Некоторые из них стремится бежать, но падают и ломают кости.

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Чтобы удержать больного, который будет пытаться встать, санитарка будет вынуждена привязать руки и ноги пациента к кровати, порой не имея возможности в течение нескольких часов подойти к ним. Люди в страданиях пытаются привлечь к себе внимание, но из-под маски никто не слышит их стонов.

Однако, время от времени к прикованным к постели пациентам же наведываются врачи, чтобы сделать рентген и увидеть, как коронавирус разрушает легкие.

Самые страшные – последние мгновения жизни

Подытоживая страшный рассказ, Сидоренко рассказал, как умирают безнадежные больные. Их до последнего пытаются откачать и ломают ребра, делая массаж сердца. Однако шанса на спасение почти не будет. После этого врачам лишь остается поместить тело в черный полиэтиленовый пакет и вывезти на старой потасканной каталке в коридор.

Он замечает, что особенно врачам впечатывается в память страшный крик родных умершего, когда они узнают о его смерти.

"Вакцинация это уже далеко не выбор каждого, сейчас это все равно что общественный долг. Не позволяет ваша упертость, не верите? Подойдите к любому отделению реанимации и постойте немножко, так будут плакать ваши близкие, на них вам тоже безразлично?", – добавил врач.

Страшные кадры с коронавирусного ада

Ранее медики Киевской больницы №4 поделились с украинцами жуткими кадрами из стен реанимации. На них видно, как отчаянно люди борются за жизнь и не могут обойтись без кислородных баллонов.

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