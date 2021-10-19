В Минздраве припугнули украинцев страшными фото скончавшихся от коронавируса

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Минздраве бьют тревогу. Из 27 тыс. 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 тыс. 893, то есть, 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной прививки.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.

"За 11-17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека", - акцентируют в ведомстве.

Между тем, как пример преподносят информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая свидетельствует о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем те, кто получил прививку. Также риск заболевания у невакцинированных в 6 раз выше, чем у тех, кто получил две дозы вакцины.

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В связи с этим, на странице ведомства в Facebook появились жуткие фото из "ковидных" больниц страны, демонстрирующие процесс лечения инфицированных и тяжелую работу медиков, а также вывоз из больниц умерших от чумы 21 века.

Напомним, завотделения анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец в Facebook написала жуткий пост с мольбой о вакцинации и привела в пример страшную историю многодетной матери, которая из-за коронавируса оказалась в реанимации и медики из последних сил борются за ее жизнь. Также она рассказала о страшной ситуации в реанимации Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Также ранее Главред писал, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.