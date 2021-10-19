"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинации

Женщину дважды реанимировали / Соцсети

Пандемия коронавируса не утихает, а наоборот становится еще сильнее и захватывает в свои оковы все больше людей. В частности, и украинцев. Об этом в очередной раз заговорили врачи, призвав местное население сделать прививки от чумы 21 века, ибо только так, по их словам, можно уберечь себя и своих близких от страшных последствий.

Завотделения анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец в Facebook написала жуткий пост с мольбой о вакцинации и привела в пример страшную историю многодетной матери, которая из-за коронавируса оказалась в реанимации и медики из последних сил борются за ее жизнь.

По словам врача, в реанимации Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи сейчас пребывают 48 инфицированных коронавирусом пациентов. Все они в критическом состоянии. И все они не получили ни единой прививки от COVID-19.

"Летальность бьет все рекорды. Никто из них не вакцинирован. В эти минуты 40-летняя мама троих маленьких детей - уже дважды реанимирована. Мы боремся за самый мизерный шанс ее спасти. Но вся ее семья против вакцинации", - написала Матолинец.

Кроме этого, врач призвала людей прийти в себя и реально взглянуть на мир.

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"Медики уже не выдерживают! Мы падаем с ног, а вы теряете родных, пока вы все еще думаете - вакцинироваться или нет", - заключила специалист.

Читайте такжеНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНапомним, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Как ранее писал Главред, с 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки вакцинированных. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.