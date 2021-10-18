Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах

Больницы в Херсоне забиты / УНИАН

В Херсоне ситуация с коронавирусом становится критичная. Койки для больных в медучреждениях заполнены почти на 100%.

Как рассказал в Facebook и. о. заместителя городского головы Роман Головня, пациентов госпитализируют в соседние населенные пункты.

"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Алешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", — уточнил чиновник.

По его словам, кислорода для больных сегодня пока хватает.

Херсонская область перешла в "красную" зону карантина. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с 15 октября.

Реклама

В Херсоне жесткие ограничения привели уже к транспортному коллапсу, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

Читайте такжеХерсонскую область в красную зону, Киевщину в оранжевую: новое зонирование по COVID-19 от Минздрава

Коронавирус в Украине

По причине ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом с 18 октября в Запорожской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях усиливают карантин. Регионы переходят на красный уровень противоэпидемиологических ограничений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что начало пика COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. По его словам, у страны будет сложных 10 дней, но медицинская система должна выдержать нагрузку.