Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах

Жесткие карантинные ограничения в Херсонской области начали действовать с 15 октября.
В Херсоне ситуация с коронавирусом становится критичная. Койки для больных в медучреждениях заполнены почти на 100%.
Как рассказал в Facebook и. о. заместителя городского головы Роман Головня, пациентов госпитализируют в соседние населенные пункты.
"Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Алешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", — уточнил чиновник.
По его словам, кислорода для больных сегодня пока хватает.
Херсонская область перешла в "красную" зону карантина. Жесткие карантинные ограничения там начали действовать с 15 октября.
В Херсоне жесткие ограничения привели уже к транспортному коллапсу, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.
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Коронавирус в Украине
По причине ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом с 18 октября в Запорожской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях усиливают карантин. Регионы переходят на красный уровень противоэпидемиологических ограничений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что начало пика COVID-19 в Украине ожидается с 25 октября. По его словам, у страны будет сложных 10 дней, но медицинская система должна выдержать нагрузку.