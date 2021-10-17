Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина

В ряде областей оранжевой зоны превышены коэффициент позитивных тестов на коронавирус и показатель загруженности коек с кислородом.
В Украине желтой зоне карантинных ограничений соответствуют только Киев, а также семь областей.
Все остальные регионы находятся в красной или оранжевой зонах, следует из данных, опубликованных на сайте Минздрава.
Отметим, что во всех областях оранжевой зоны, кроме Киевской и Черкасской, превышен уровень госпитализации больных COVID-19 или людей с подозрением на коронавирус.
Также в ряде областей оранжевой зоны превышены коэффициент позитивных тестов на коронавирус и показатель загруженности коек с кислородом.
Красная зона карантина:
- Херсонская область.
Оранжевая зона карантина:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Желтая зона карантина:
- город Киев;
- Винницкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Кировоградская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область.
Коронавирус в Украине:
Согласно данным на утро воскресенья, 17 октября, коронавирус в Украине за прошедшие сутки обнаружили у 11 288 человек. Из них 1086 детей и 154 медицинских работника.
За минувшие 24 часа с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 747 человек. Выздоровел 3 541 человек. Погибли 219 людей.
Больше всего заражений зафиксировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (748), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.