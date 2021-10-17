Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина

В Украине растет число областей с усиленным карантином / УНИАН

В Украине желтой зоне карантинных ограничений соответствуют только Киев, а также семь областей.

Все остальные регионы находятся в красной или оранжевой зонах, следует из данных, опубликованных на сайте Минздрава.

Отметим, что во всех областях оранжевой зоны, кроме Киевской и Черкасской, превышен уровень госпитализации больных COVID-19 или людей с подозрением на коронавирус.

Также в ряде областей оранжевой зоны превышены коэффициент позитивных тестов на коронавирус и показатель загруженности коек с кислородом.

Красная зона карантина:

Херсонская область.

Оранжевая зона карантина:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Желтая зона карантина:

город Киев;

Винницкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область.

/ moz.gov.ua

Коронавирус в Украине:

Согласно данным на утро воскресенья, 17 октября, коронавирус в Украине за прошедшие сутки обнаружили у 11 288 человек. Из них 1086 детей и 154 медицинских работника.

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За минувшие 24 часа с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 747 человек. Выздоровел 3 541 человек. Погибли 219 людей.

Больше всего заражений зафиксировано в Одесской (1396), Харьковской (948), Донецкой (748), Днепропетровской (748) и Запорожской (678) областях.